Armand, ”aroganță infinită”: USR uită că urla ”fără prag pentru hoție”. Ciuvică: 3.000 de lei, mizilic pentru Drulă. Iohannis să o bage la pușcărie

"M-aş bucura să o bage domnul Iohannis la puşcărie, dar mi-e că, totuşi, până acolo nu o să ajungă. Dar ce se întâmplă este iarăşi aproape de perfecţiune. Adică ANI a găsit-o pe duduia asta, "Clotilda", exact cu chestiile cu care ANI şi DNA-ul, pe vremea lui Băsescu, au hărţuit sute de primari PSD-iști. Ştiţi, cu chestia asta - un primar era şi primar, dar mai era şi nu ştiu ce în Consiliul de Administraţie, la firme dn subordinea primăriei. Ăla nu îşi lua bani - doamna Clotilde şi-a luat şi bani pe chestia asta - şi mulţi dintre ei şi-au pierdut mandatele, au tot stat prin instanțe. Sigur, cu excepţia domnului Iohannis căreia doamna Livia Stanciu i-a dat bilet de voie şi a zis că la el se poate, dar la alţii nu se poate.

Doamna asta, dintr-o aroganță infinită, a zis "bă, nene, chestiile alea se puneau la PSD, la mine nu are cum să se pună treaba asta" şi şi-a făcut ea program de combatere a corupției şi s-a pus șefa programului şi şi-a dat şi bani de la primăria ei pentru chestia asta. A venit ANI şi a zis nu se poate. După care, ea a venit exact cu textele lui Dragnea de pe vremea nu demult apusă. A spus că e presiune politică acum că se apropie alegerile - mă rog, nu se apropie, nu bat la uşă - şi că e o acțiune din asta să o compromită pe ea.

"Exact ăștia ieșeau în stradă, când Dragnea zicea să pună prag la abuzul în serviciu"

Şi a venit şi Drulă exact cu textele de atunci şi a zis "haide, domnule, ne luăm din asta?", că e presiune politică şi, ce, pentru 3000 de lei pe lună ăsta e motiv să se sesizeze? Domnul Drulă, care a câştigat milioane, cât a fost ministru acolo din pix, cu firma aia de drone care căra sânge în Botswana. Pentru el, vă daţi seama, 3000 de lei este mizilic.

Exact ăştia ieşeau în stradă, pe vremea lui Dragnea, când Dragnea zicea să pună prag la abuzul în serviciu, că el avea un prejudiciu de câteva zeci de mii de lei. Ăştia de USR ziceau "domnule, fără prag, nu există prag pentru hoție. Şi un leu dacă ai furat, la puşcarie. DNA să vină să vă ia". Drulă zice "hai, domnule, o ia pe primăriţa noastră pentru 3000 de lei?". L-aș încuraja pe domnul Iohannis, dacă poate, să o bage şi la puşcărie!", a spus Mugur Ciuvică, în emisiunea Miercurea Neagră de la DCNews TV.

Emisiunea integrală, în materialul video de mai jos:

Drulă îi ia apărarea lui Clotilde Armand

Președintele USR, Cătălin Drulă, spune într-un interviu pentru RFI, că nu o va suspenda pe Clotilde Armand din partid:

”Nu, nu este în nici un fel o situație de natură judiciară, nu are un dosar în care să fie pusă sub urmărire penală sau trimisă în judecată. Este o acțiune… ANI a dat-o în bară cu foarte multe din aceste acțiuni, cred că putem face o istorie despre constatări ANI, care apoi au fost desființate de justiție. Mă rog, cea mai celebră este la președintele Iohannis în campania electorală din 2014 și apropo, pentru ceva similar, se numise într-un Consiliu de Administrație, dacă nu mă înșel, la Compania de Apă, fiind primar la Sibiu. Între timp, s-a lămurit prin lege că astfel de situații sunt compatibile și în cazul dumnealui are o decizie definitivă de la Înalta Curte pe această speță, s-a introdus și în lege și este acolo un articol care permite primarilor să fie manageri de proiecte”.

Clotilde Armand, reacție după ce ANI a sesizat ÎCCJ

"Gata! M-au prins... Glumesc. Nu aveau ce. Am citit astăzi comunicatul ANI, pot să vă spun că am respectat legea în cazul proiectului "Îmbunătățirea capacității administrative locale privind dezvoltarea, implementarea și promovarea măsurilor anticorupție"

Avem o confirmare de la oficialii de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene care ne transmit că suntem eligibili. Înainte de a se face numirile în cadrul proiectului, a existat o verificare și autoritățile competente care ne-au transmis că totul este corect. Știți, nu facem nimic de capul nostru.

De asemenea, în cadrul lucrării ce face obiectul comunicatului am răspuns de fiecare data solicitărilor ANI și am depus un punct de vedere însoțit de documente justificative care arată legalitatea activităților pe care le-am desfășurat în calitate de primar al Sectorului 1 București. N-am primit nici un răspuns și mi-a fost refuzat de mai multe ori accesul la dosar.

Legea spune asta: - art. 94 alin. 22 din Legea nr. 161/2003: "nu se afla in situație de incompatibilitate, n sensul prevederilor alin. (2), funcționarul public care este desemnat prin act administrativ pentru a face parte din echipa de proiect finanțat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum si din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile [...]".

Și asta: art. 16 din Legea nr. 153/2017:- "(2) Indemnizațiile lunare ale președinților si vicepreședinților consiliilor județene și primarilor și viceprimarilor unităților administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile se majorează cu până la 25%".

PS: Mă bucur că autoritățile sunt vigilente și că își fac treaba. Știam că unul dintre membrii PNL Sector 1 a făcut plângerea la ANI, într-o încercare disperată de hărțuire a mea. Nu avem nicio problemă ca Parchetul și Prefectul să verifice actele și le vom pune la dispoziție toate documentele pe care le vor solicita. Să vedeți acum cum intră în vrie aparatul de manipulare al PSD PNL și să țipe. Nu-i nimic. Mergem după ei", a scris Clotilde Armand pe contul său de Facebook.

Constatările Agenției Naționale de Integritate

"Agenția Națională de Integritate a constatat averea nejustificată, starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă, a sesizat organele de urmărire penală sau a sesizat Instituția Prefectului Municipiului București, în cazul a 8 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV



În exercitarea atribuțiilor de primar, ARMAND CLOTILDE MARIE BRIGITTE a semnat dispozițiile prin care s-a numit pe sine manager al proiectului „Îmbunătățirea capacității administrative locale privind dezvoltarea, implementarea și promovarea măsurilor anticorupție‟ finanțat din fonduri europene și care au produs un folos material pentru sine în cuantum de 18.720 Lei, încălcând astfel prevederile art. 70, art. 71 și art. 76 din Legea nr. 161/2003. Cele 5 dispoziții semnate reprezintă numirea în funcția de manager de proiect, precum și majorarea indemnizației lunare, cu până la 30%.

Începând cu data de 18 februarie 2022 (data Dispoziției privind numirea managerului de proiect, al proiectului „Îmbunătățirea capacității administrative locale privind dezvoltarea, implementarea și promovarea măsurilor anticorupție‟), ARMAND CLOTILDE MARIE BRIGITTE exercită simultan cu funcția de primar al Sectorului 1, București și funcția remunerată de manager de proiect, nerespectând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 161/2003.

SESIZARE PARCHET

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către ARMAND CLOTILDE MARIE BRIGITTE a infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301 din Codul Penal întrucât, în exercitarea atribuțiilor de primar, respectiv în perioada februarie – august 2022, a semnat un număr de 5 dispoziții care au condus la crearea unor venituri suplimentare pentru sine.

SESIZAREA INSTITUȚIEI PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI cu privire la legalitatea actelor administrative ale autorităților administrației publice, respectiv a dispoziției de numire în funcția de manager de proiect și a celor 4 dispoziții prin care au fost suplimentate veniturile, atribuții conferite de prevederile art. 252, alin. (1), lit. c) din Codul Administrativ, acte materiale pentru care au fost reținute aspecte și indicii privind încălcarea regimului juridic al incompatibilităților, al conflictelor de interese în materie administrativă și a legislației în materie penală", transmite ANI într-un comunicat.

