Argentina lui Messi, ţinută în şah de Paraguay, în preliminariile CM 2022. Brazilia, fără Neymar, a răsturnat tabela cu Venezuela - REZULTATE VIDEO

Lionel Messi şi coechipierii săi au dominat întâlnirea de la Asuncion, la care au asistat 6.000 de spectatori, având o posesie de aproape 70% şi numeroase ocazii de gol, pe care nu au reuşit însă să le fructifice.

În urma acestei remize, Argentina se menţine pe locul secund în grupa unică sud-americană, dominată de naţionala Braziliei, care a învins în deplasare, cu 3-1, echipa Venezuelei, prin golurile marcate în repriza secundă de Marquinhos (71), Gabriel Barbosa 'Gabigol' (84) şi Antony (90+4), după ce gazdele au condus la pauză cu 1-0, graţie reuşitei lui Eric Ramirez (11).

Brazilia a învins Venezuela

Selecao, fără atacantul vedetă Neymar (suspendat), a obţinut cu această ocazie a noua sa victorie consecutivă în actualele preliminarii, fiind tot mai aproape de calificarea la turneul final din Qatar.

Rezultate: Paraguay - Argentina 0-0. Venezuela - Brazilia 1-3, au marcat: Eric Ramirez (11), respectiv Marquinhos (71), Gabriel Barbosa (84), Antony (90+4).

Uruguay - Columbia 0-0 Ecuador - Bolivia 3-0 Au marcat: Michael Estrada (13), Enner Valencia (17, 19). Peru - Chile 2-0 Au marcat: Christian Cueva (35), Sergio Pena (63).

Clasament: 1. Brazilia 27 puncte (9 jocuri) 2. Argentina 19 p (9 j) 3. Ecuador 16 p (10 j) 4. Uruguay 16 p (10 j) 5. Columbia 14 p (10 j) 6. Paraguay 11 p (10 j) 7. Peru 11 p (10 j) 8. Chile 7 p (10 j) 9. Bolivia 6 p (10 j) 10. Venezuela 4 p (10 j)

Primele patru clasate la finalul preliminariilor se califică direct la Cupa Mondială din Qatar, în timp ce ocupanta locului al cincilea va disputa un baraj internaţional împotriva unei echipe din zona Oceania.

Mourinho l-a convins cu prognoza meteo pe Tammy Abraham să lase Chelsea pentru AS Roma

Jose Mourinho a revenit în Serie A în această vară și o antrenează pe AS Roma. Tamy Abraham a dezvăluit cum l-a convins tehnicianul portughez să plece de la Chelsea Londra.

Atacantul englez, Tamy Abraham, a fost transferat de AS Roma de la Chelsea în această vară. Abraham, în vârstă de 23 ani, a câştigat în această vară trofeul Ligii Campionilor cu Chelsea, club care a acceptat să-l cedeze italienilor în schimbul sumei de 40 milioane euro şi a unui procent dintr-un viitor transfer, acordul incluzând şi o serie de clauze de performanţă, conform grupării de pe Stadio Olimpico.



Atacantul englez a semnat un contract pe cinci ani, valabil până la 30 iunie 2026, şi poartă tricoul cu numărul 9 la AS Roma, club aflat sub comanda portughezului Jose Mourinho, fost antrenor la Chelsea.

Fotbalistul a arătat cum a decurs conversația cu care Jose Mourinho l-a convins să semneze cu formația italiană. VEZI CONTINUAREA ȘTIRII AICI!

VEZI ȘI VIDEO Gol de generic, marcat de Messi, în Argentina - Chile la Copa America