Are rost atacarea Austriei la CJUE pentru veto-ul din JAI? Răzvan Sebe, PMP: Să vedem dacă are dreptate acest stat care ne blochează

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat miercuri că România nu va merge la Curtea Europeană de Justiţie după ce Austria a blocat, prin veto, aderarea ţării noastre la Schengen, şi a afirmat că negocierile vor fi purtate în continuare pe cale diplomatică. Joi, la finalul Consiliului European, acelaşi Klaus Iohannis a afirmat că este încrezător că până la finalul anului 2023 România va putea adera la Schengen, chiar dacă momentan nu a fost stabilit nici măcar un calendar de discuţii sau de aderare.

Europarlamentarul Cristian Buşoi spunea că o acţiune la CJUE ar putea, de fapt, să facă mai mult rău României, pentru că deciziile în astfel de procese vin peste cel puţin 12 luni.

"Curtea de Justiţie a Uniunii Europene este o soluţie posibilă teoretică, dar poate fi un pretext pentru Austria să spună "ok, aţi atacat la CJUE, aşteptăm 2-3 ani până va decide Curtea. Până atunci, nu mai punem nimic pe ordinea de zi". Ceea ce este foarte riscant", a spus Cristian Buşoi la Antena 3 CNN. VEZI MAI MULTE AICI

"Nu e nimic ofensator, nimic jignitor"

Am vorbit despre acest subiect cu Răzvan Sebe, secretar general adjunct al PMP, după ce chiar liderul partidului, Eugen Tomac, s-a numărat printre cei care au cerut o acţiune la CJUE împotriva Austriei.

"Chiar nu văd care ar fi problema atacării în justiţie, pentru că justiţia este imparţială. Am o nemulţumire faţă de cineva, mergem la un arbitru să ne spună cine are dreptate. Nu este nimic ofensator, nimic jignitor. Doar mergem să ne arbitreze cineva. Cine are dreptate? Are dreptate acest stat care ne blochează pentru că aşa vrea el sau încalcă convenţiile, tratatele, pe care le-am semnat cu toţii? Atunci am fost buni să aderăm, suntem buni ca partener economic, pentru că în România îşi desfăşoară activitatea o grămadă de firme mari cu capital austriac, dar nu este bine când încercăm să le atragem atenţia? Şi nu într-un mod vehement. Mai închidem câte un cont, mai alimentăm de la altă benzinărie.

Şi Austria, şi alte state europene, practică asemenea măsuri de descurajare a altor state care încearcă să le încalce drepturile şi interesele", a declarat Răzvan Sebe pentru DC NEWS.

