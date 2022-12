Klaus Iohannis, anunţuri de la Bruxelles. Ce se întâmplă cu aderarea la Schengen: UE nu are nevoie de încă un eşec

"Consiliul nu a luat o decizie executivă fermă. Dar am avut o discuţie bună. În afară de această discuţie, am avut ocazie, pe parcursul celor 2 zile în care am stat cu ceilalţi lideri, să discut cu mulţi dintre ei. Am discutat cu persoanele implicate în această chestiune, Schengen", a declarat preşedintele.

"Noi, românii, dorim o soluţie pozitivă în decursul anului 2023"

"Concluzia mea e simplă. Toţi actorii au înţeles că avem o problemă care trebuie rezolvată. Sunt destul de optimist că cea mai bună variantă este ca în cursul lui 2023 să fie încheiat procesul cu un rezultat pozitiv pentru România şi Bulgaria. Am prezentat nevoia unei soluţii pozitive, faptul că România este pregătită din toate punctele de vedere pentru a deveni parte a SChengen, am spus ceva şi despre unitate şi solidaritate. România este ţară de primă linie când vine vorba de războiul din Ucraina, ne străduim şi facem faţă, pentru că dorim şi credem că este corect. Suntem ţară de primă linie pentru migranţi, şi noi controlăm fluxul migrator, avem rezultate foarte bune, recunoscute de surse externe şi obiective.

România este ţară de primă linie şi prim rang când vine vorba de liniile de transport din Ucraina spre ţările lumii. Peste 60% din produsele agricole din Ucraina exportate au mers pe drumurile din România. Toate aceste lucruri le-am reiterat, ca să nu uite lumea că solidaritatea pe care am arătat-o noi a dus la nişte aşteptări. Şi noi, românii, aşteptăm semnale clare de solidaritate din partea UE.

Asta înseamnă că avem aşteptări legitime să fim primiţi în Schengen. Aceste chestiuni sunt evidente şi nu am fost contrazis de nimeni. Este încă un drum care trebuie parcurs. Cele două probleme pe care le-am menţionat, votul din partea Austriei şi votul mixt din partea Olandei, sunt probleme care încă trebuie rezolvate, dar din toate discuţiile pe care le-am avut, am tras concluzia că de data asta pregătirea va fi mai profundă, mai bună, şi că se doreşte o soluţie. Noi, românii, dorim o soluţie pozitivă în decursul anului 2023", a mai spus preşedintele.

"Nu vreau să vin cu poveşti care nu sunt adevărate. Eu vin cu informaţii, cu opinii pe care mi le-am format. Concluzia mea este că am făcut un pas clar în direcţia bună", a mai explicat Klaus Iohannis.

Va susţine Suedia introducerea aderării României la Schengen în JAI?

"Am discutat cu premierul suedez, a înţeles bine problema. Fusese briefat (n.r. informat). Nu şi-a luat un angajament ferm, în ceea ce a fost o primă discuţie, exploratorie. Dar eu sunt convins că atunci când votul austriac şi cel olandez primesc o clarificare, chestiunea va fi imediat pe Consiliul JAI. Nu are nimeni, repet, interesul ca această problemă să se transforme încă o dată în ceva negativ pentru Uniune. Este o perioadă foarte complicată, avem multe crize, UE nu are nevoie de încă un eşec. Pentru că asta a fost. Eu i-am spus sincopă. UE are nevoie de reuşite, de rezultate pozitive. Nu am discutat despre un calendar concret şi nici nu cred că este astăzi momentul să discutăm despre un calendar concret, e nevoie de multe discuţii pe care le voi avea eu cu ceilalţi lideri, de discuţii care se vor purta de oameni din reprezentanţele noastre, şi aşa mai departe", a continuat Klaus Iohannis.

Preşedintele Klaus Iohannis a refuzat să spună cum a reacţionat Rumen Radev, preşedintele Bulgariei, la cererea Austriei de a construi un gard la frontiera cu Turcia, pentru a opri fluxul de migranţi.

