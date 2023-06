Apocalipsa why not, un nou roman lansat de Cornel Constantin Ciomâzgă, după aproape un deceniu de retragere

Scriitorul Cornel Constantin Ciomâzgă lansează joi, 29 iunie, un nou roman, intitulat "Apocalipsa why not".

"După aproape un deceniu de retragere scriitorul Cornel Constantin Ciomâzgă, autorul celor mai căutate romane postrevoluționare, revine cu o nouă carte ce se anunță a fi bestsellerul anului. Timp de 20 de ani scriitorul Ciomâzgă a ținut piața cărții în picioare, cu primele sale două cărți best seller, stindard al unui nou gen literar numit Romanul Catehetic Realist.

Cele mai mari dezvăluiri din ultimii 2000 de ani, privind fundamentele religiei

Acum scriitorul revine cu un nou roman tulburător, care va sparge toate convențiile. APOCALIPSA why not! O carte a celor mai mari dezvăluiri din ultimii 2000 de ani, privind fundamentele religiei.



O scriitură densă, complexă, rară, ca un brocart literar, cum avea să scrie criticul Alex Ștefănescu, despre prima carte Lucrarea a scriitorului Ciomâzgă.

O slovă fermecătoare, limpede și clară pentru oricine.

Dovezi imbatabile pentru fiecare dezvăluire.

O carte cu adevărat memorabilă!

"Apocalipsa why not" va fi cu siguranță cartea momentului.





APOCALIPSA why not, noua carte marca Ciomâzgă, va fi cu siguranță cartea momentului.

Autorul afirmă despre această nouă carte a sa că “este o carte pe care lumea a așteptat’o până ieri. Astăzi există! Această carte este despre niște mari adevăruri, care ar putea redefini condiția binelui!”

APOCALIPSA why not este despre renaștere, despre reînnoire, despre viață. Despre un altfel de viață.



De consemnat cu aldine că tot în această perioadă, la Paris, se va lansa ediția în limba franceză a romanului SE ÎNTORC MORȚII ACASĂ, sub semnătura aceluiași Cornel Constantin Ciomâzgă.



Lansarea acestei noi cărți va avea loc în data de 29 iunie 2023, orele 16.00 în Aula Ministerului Culturii, Bulevardul Unirii 22. În aceeași clădire cu Biblioteca Națională, dar pe la intrarea în minister.



INTRAREA VA FI LIBERĂ!

S’a născut la 28 martie 1956. A debutat sub pseudonimul Cornel Cupşa, publicând între anii 1980-1990 tablete satirice, eseuri şi versuri în presa vremii din România. În 1990 a fost redactor la Revista „Zig-Zag”, săptămânalul cu cel mai mare impact şi tiraj postrevoluţionar din România.



A fost Redactor la Săptămânalul „Tinerama”. În 1991 a fost redactor-şef al primului post de radio particular din România: „Fun-Radio“. Între anii 1992 şi 1996 a fost Director General la „Radio Tinerama”. Între 1993 şi 2003 a fost Preşedintele Asociaţiei Jurnaliştilor Europeni - Filiala România.



A fost Profesor la Facultatea de Jurnalistică, fiind autorul cursurilor: „Arta interviului şi Talk-show-ul“ şi „Reportajul de la relatare la literatură”. A fost Director Media la Forumul Internaţional „Adunarea regiunilor Europei de la Iaşi 1998“.



În 2000 a realizat filmul documentar „SEMNE” vorbind pentru prima dat despre moaştele preotului Ilie Lăcătuşu. În 2001 a realizat primul Curs de Psihologie Creştin Ortodoxă. Între anii 1990 şi 2002 a fost publicist, scriind editoriale, interviuri, comentarii, eseuri şi reportaje pentru publicațiile: „România Liberă”, „Zig-Zag”, „Tinerama”, „Ziua”, „Libertatea”, „Lumea Liberă” — New York, „Curentul” şi altele.



În 1990 a creat primul format de emisiune talk-show din România. A realizat astfel peste 200 de emisiuni talk-show radiofonic cu cele mai importante personalităţi ale vremii. În anul 2004 a publicat prima sa carte LUCRAREA, care a devenit îndată best seller. În 2014 a publicat SE ÎNTORC MORȚII ACASĂ, cel de’al doilea best seller.

Activitatea sa, răsplătită cu numeroase premii

Activitatea sa profesională a fost răsplătită cu numeroase premii:

- Premiul Marconi pentru activitate publicistică,

- Premiul Asociaţiei Jurnaliştilor Europeni,

- Premiul Fundaţiei Secolul XXI.

- Premiul Asociaţiei 21 Decembrie.

- Premiul Comitetului Naţional UNICEF.

- Premiul de Excelență la Festivalul Internațional de Carte - Cluj 2016.

Și altele", se arată într-un comunicat de presă.

