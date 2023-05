Apariție misterioasă: Credincioșii cred că e chipul lui Isus. Preoții cred că seamănă cu Conchita Wurst

Curia catolică locală a respins, însă, ideea că imaginea are origine divină, un purtător de cuvânt al curiei glumind că seamănă mai mult cu Conchita Wurst – drag queen-ul care a câștigat Eurovision în 2014 – decât cu Iisus, potrivit publicației Notes from Poland.

Pe măsură ce știrile au început să atragă atenția națională, un număr tot mai mare de oameni au început să sosească în fiecare zi la fața locului să se roage sau pur și simplu să vadă imaginea pentru ei înșiși. Mulți au spus reporterilor că îl consideră un fel de mesaj divin.

Parczew. Matka Boska miała ukazać się na drzewie przy bloku na ulicy Spółdzielczej. Od 2 dni ludzie modlą się do drzewa w Parczewie. - Wierzę, że to objawienie - mówi pani Anna. Pierwsze symptomy objawień miały miejsce już w minioną niedzielę. Ludzie mówią: To cud! pic.twitter.com/fAflaZe1zL