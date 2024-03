Dumitru Nancu, director general la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM (F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN), a explicat la DC NEWS cum sunt sprijiniți antreprenorii de peste Prut.

"Ieri am avut o întâlnire cu președintele Asociației Băncilor din Republica Moldova. Vreau să vă spun că noi avem deja un parteneriat încă din anul 2020, semnat cu Fondul de Garantare din Republica Moldova care este sub tutela Organizației de Dezvoltare a Antreprenoriatului din țara respectivă. Practic, în calitatea mea de vice-președinte al Asociației Europene a Instituțiilor de Garantare și Creditare, am susținut Republica Moldova să adere la această organizație și anul trecut a obținut statutul de membru al acestei asociații. De asemenea, în 2016, în primul meu mandat de director general și președinte al consiliului de administrație al Fondului Național de Garantare, în noiembrie am fost la Fondul de Garantare și am implementat acolo Programul PrimaCasă, practic le-am oferit asistență tehnică cu un grup de experți din cadrul Fondului Național de Garantare, am stat acolo două săptămâni, un program care, la fel ca și în România a avut un succes nemaipomenit și la ei.

Dumitru Nancu: Deja un prim pas a fost făcut, vom semna un protocol cu aceste instituții

Acum, vizita de ieri se încadrează într-un alt demers al Fondului Național de Garantare. Practic ultima întâlnire a Asociației Europene a Instituțiilor de Garantare și Creditare a avut loc în Republica Moldova, la solicitarea mea în calitate de vice-președinte, și acolo ne-am întâlnit cu reprezentanții IMM-urilor, dar mai ales cu cele 11 instituții financiar bancare din Republica Moldova, și cu președintele asociației din Republica Moldova. Chiar astăzi se listează prima bancă din Republica Moldova la Bursa de la București.

Ce ne propunem noi? Dânșii au venit să vadă cum implementăm aceste programe pentru IMM-uri. La momentul respectiv, în 2016, am implementat programul Prima Casă și, bazat pe succesul acestuia, doresc să implementeze cele trei direcții pe care le avem noi și anume: Programul IMM Invest, cu garanție nume și constat, programele noastre cu garanții nume și cont propriu, și programele noastre în administrarea altor ministere.

Deja un prim pas a fost făcut, vom semna un protocol cu aceste instituții, astfel încât să le dăm toate procedurile noastre și pe modelul Agro IMM Invest, deja au pregătit documentați ca să înceapă și în Republica Moldova una astfel de instrument financiar. Deci practic se bazează mai mult pe asistență financiară acordată de către Fondul Național de Garantare, atât Fondul de Garantare de acolo, cât și cele 11 instituții bancare din Moldova", a declarat Dumitru Nancu, director general FNGCIMM.

