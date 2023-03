Antonia, detalii din culisele filmului "Haita de acțiune": Foarte multă adrenalină, ca în filmele de acțiune de la Hollywood

După succesul înregistrat cu "Teambuilding", cel mai de succes film autohton, Matei Dima aduce pe marile ecrane un nou proiect cinematografic ambițios, "Haita de acțiune".

Filmul, care îi are în distribuție pe Antonia, Alex Bogdan, Anca Dinicu, Anca Dumitra și Matei Dima, este o comedie de acțiune. Denzel (Matei Dima) este polițist la rutieră, însă el se visează în filmele americane și își dorește să rezolve cazuri complexe. Este luat la mișto de toți colegii lui din secție pentru că este prea naiv să fie corupt și nu-l duce capul destul cât să fie comisar adevărat. Împreună cu Oli (Antonia) o polițistă care are probleme cu nervii pentru că e sătulă de misoginismul din România și Aurel, primul agent de circulație din departament de etnie rromă, încep să investigheze un caz interesant, însă scormonesc unde nu trebuie.

Antonia: Vă invit din 21 martie la cinematograf să o descoperiți pe Oli în "Haita de acțiune"

SPECTACOLA: Haita de acțiune ne-o aduce pe Oli, o polițistă cu aspirații mari, care pornește, cu mult curaj, în căutarea dreptății și adevărului. Cat de mult seamănă Oli cu Antonia?

ANTONIA: Oli e o fire puternică, vrea să facă lucrurile corect și își dorește să se facă dreptate. Din acest punct de vedere, semănăm foarte mult. Din alte puncte de vedere, nu semănăm deloc, așa că vă invit din 21 martie la cinematograf să o descoperiți pe Oli în "Haita de acțiune".

SPECTACOLA: Oli e deranjată de misoginism, probabil la fel ca mai toate femeile. Tu ești considerată una dintre cele mai frumoase femei din România ( și pe bună dreptate). Ai avut momente în care te-ai confruntat și tu cu situații de misoginism, in care ai fost etichetată într-un anume fel doar pentru că ești o femeie frumoasă sau dată la o parte pentru că nu ești bărbat?

ANTONIA: Nu prea îmi amintesc să fie trăit momente în care să fiu dată la o parte pentru că nu sunt bărbat, dar știu sigur că am trăit și încă trăiesc momente în care sunt etichetată ca fiind doar foarte frumoasă și neapreciată pentru cariera mea și ce reprezint ca artist.

Antonia, despre meseria de polițist

SPECTACOLA: Ești zodia Berbec. Din zodiac, femeia berbec este cea mai masculină, cea mai curajoasă și, probabil, cea mai interesata de "uniforme". Dacă nu ai fi făcut muzică, te-ar fi atras meseria de polițist?

ANTONIA: Nu chiar, nu m-aș fi văzut polițistă, e un job foarte serios, iar eu sunt o fire artsy, îmi place mult muzica și mi-e greu să mă văd și să îmi imaginez că aș fi putut face altceva.

SPECTACOLA: Găsim în distribuția filmului o mulțime de nume extrem de iubite de public. Cum a fost pe platoul de filmare? Cu ce situații comice (sau tragice, de ce nu) v-ați confruntat?

ANTONIA: A fost o atmosferă plăcută, relaxantă, în care fiecare știa ce are de făcut, dar ne și susțineam între noi, ne-am distrat, dar am și muncit serios. Au fost intensele scenele de bătaie sau de mers cu mașina ca în filmele de acțiune de la Hollywood, unde am lucrat cu cascadori profesioniști. Foarte multă adrenalină!

Antonia, despre colaborarea cu Matei Dima

SPECTACOLA: Nu este pentru prima dată când colaborezi cu Matei Dima, vă leagă mai multe proiecte. De asemenea, aveți în comun și perioada lungă petrecută în America. Cum a fost să lucrați împreună la acest proiect? Au fost lucruri pe care a trebui să le înveți, pentru care să primești indicații?

ANTONIA: Matei e un coleg de platou foarte bun, colaborăm foarte bine, mă ajută mult și mă susține, ceea ce este priceless. Pe lângă Matei, pe set m-a ajutat mult și Alex Bogdan, care a fost un fel de trainer pentru noi, m-am bucurat și de sprijinul lui Vlad Brumaru, de indicațiile regizorului Vali Dobrogeanu.

