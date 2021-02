Animaţia 'The Croods: A New Age' se menţine pe primul loc în box-office-ul nord-american

Comedia de animaţie 'The Croods: A New Age', produsă de Universal Pictures şi DreamWorks, s-a menţinut pe primul loc în box-office-ul nord-american cu încasări de 1,7 milioane de dolari obţinute din 1.913 cinematografe de vineri până duminică, în cel de-al treisprezecelea weekend al său de proiecţii, informează Xinhua.

Potrivit cifrelor publicate de compania Comscore, acest film a ajuns la încasări de 50,8 milioane de dolari în America de Nord şi de 154 de milioane de dolari în box-office-ul global. Este pentru a cincea oară când pelicula s-a clasat în fruntea box-office-ului nord-american, după ce petrecut deja trei săptămâni consecutive pe prima poziţie după debutul său din noiembrie şi a revenit apoi în mod surprinzător pe primul loc în urmă cu două weekenduri.

Acest film, ce marchează debutul în lungmetraj al regizorului Joel Crawford, a avut un buget de producţie de 65 de milioane de dolari şi beneficiază de colaborarea unor actori celebri pentru asigurarea vocilor personajelor sale, precum Nicolas Cage, Catherine Keener, Emma Stone şi Ryan Reynolds.

Pelicula, o continuare a filmului 'The Croods' din 2013, prezintă povestea familiei preistorice Crood, aflată în căutarea unui loc mai sigur în care să se stabilească, ai cărei membri se întâlnesc cu cei ai unei alte familii, mult mai bine plasată pe scara evoluţiei sociale. Thrillerul psihologic 'The Little Things', produs de Warner Bros., s-a menţinut pe locul al doilea cu încasări de 1,2 de milioane de dolari obţinute din 2.061 de cinematografe în cel de-al patrulea weekend al său de proiecţii. Acest film îi are în rolurile principale pe actorii Danzel Washington, Rami Malek şi Jared Leto.

Regizat de John Lee Hancock pe baza unui scenariu original scris de acelaşi cineast, filmul 'The Little Things' prezintă povestea a doi poliţişti americani care încearcă să aresteze un criminal în serie care i-a îngrozit pe locuitorii din Los Angeles.

Drama biografică 'Judas and the Black Messiah', produsă de Warner Bros., a pierdut o poziţie şi a coborât pe locul al treilea în box-office-ul nord-american cu încasări de 905.000 de dolari obţinute din 1.906 de cinematografe în cel de-al doilea weekend de proiecţii în America de Nord.

Acest film, care marchează debutul în lungmetraj al regizorului Shaka King şi care îi are în rolurile principale pe actorii Daniel Kaluuya, LaKeith Stanfield şi Jesse Plemons, este inspirat din evenimente reale şi spune povestea informatorului FBI William O'Neal, care se infiltrează în filiala din Illinois a organizaţiei Black Panther Party la sfârşitul anilor 1960 cu misiunea de a îl supraveghea pe liderul acesteia, charismaticul Fred Hampton.

Filmul 'Wonder Woman 1984', produs de Warner Bros., s-a menţinut pe poziţia a patra, după ce a vândut bilete în valoare de 805.000 de dolari în cel de-al nouălea weekend al său de proiecţii în America de Nord. Realizat cu un buget de producţie estimat la 200 de milioane de dolari, acest film reprezintă o continuare a peliculei 'Wonder Woman' din 2017.

Cu Patty Jenkins revenită în calitate de regizoare şi Gal Gadot care şi-a reluat rolul din producţia originală, noul film prezintă aventurile personajului Diana Prince, care se luptă cu doi inamici periculoşi în timpul Războiului Rece. Filmul 'The Marksman' s-a menţinut pe locul al cincilea cu încasări de 775.000 de dolari în cel de-al şaselea weekend al său de proiecţii în America de Nord.

Acest thriller de acţiune produs de compania Open Road este regizat de Robert Lorenz şi îl are în rolul principal pe actorul Liam Neeson. Filmul prezintă povestea unui fermier american din Arizona care ajută un băiat de 11 ani să evadeze dintr-un cartel mexican al traficanţilor de droguri, scrie Agerpres.