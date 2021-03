Andrei Caramitru: Și eu am fost prost. Recunosc! Atunci când am făcut tâmpenia să mă înscriu într-un partid

Într-o nouă postare pe Facebook, Andrei Caramitru a venit cu lămuriri privitoare la postarea de ieri care a atras furia manifestanților anti-restricții:

„Am supărat pe multi ca le-am spus ca sunt prosti ca “protestează”. Sa fie supărați. Că trebuie sa fii prost sa urli jos pandemia. Și să te comporți in halul ăsta. O rușine.

Dar uite, băi baietzi, nu sunteți singurii proști. Sunt multi proști în țara asta, nu doar voi.

Și ăștia din guvern sunt proști. Păi cum să faci așa ceva :

- să lansezi tema cu sporurile nesimțite. Ei au lansat-o. Toată lumea se șochează. Și după nu tai nici un spor, nici măcar ăla de praf frate?

- când închizi firme (justificat ca e pandemie) dar nu tai tai un om, un leu, ceva, de la bugetari. Băi cum sa nu se enerveze lumea?

- când ies filme pe Facebook zilnic cu nebunia de la ski și din restaurantele și cluburile de fițe. Și zero, zero sancțiuni. Bătaie de joc. In schimb îi torturezi pe doi amărâți din cartier ca nu au masca și după mai și mor ăia doamne ferește ...

Și după se mira ca e haos și rebeliune. Era așa de previzibil. Acuma sunt și ei și voi și noi in rahat.

Și va zic. Pana și eu am fost prost. Recunosc. Atunci când am făcut tâmpenia sa ma înscriu într-un partid. Bine, am ieșit repede. Ca mi-am dat seama ca am făcut o mare mare prostie. Asta e.

Așa ca Chill băieți. Zilele astea sunteți prosti - da - foarte prosti. Dar și alții sunt prosti. In țara asta toți suntem prosti de fapt. Că dacă eram deștepti nu eram in situația asta...“, a scris Caramitru pe Facebook.

Acest articol reprezintă o opinie.