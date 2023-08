Andreea Mantea, oprită în trafic şi amendată pentru că nu a avut buletinul la ea. "Acum l-am lipit în maşină!"

Vedeta de la Kanal D se desparte cu greu de maşina ei. Pentru că este mai mereu pe drumuri, prezentatoarea tv a mai avut de-a face şi cu poliţia, aşa cum s-a întâmplat recent când Andreea a fost oprită de poliţişti în trafic şi amendată pentru că nu avea la ea... buletinul.

În nenumărate rânduri, îndrăgita vedetă a declarat în presă că este dependentă de autoturismul ei, dar la fel de dependentă este şi de genţile ei pe care preferă să le schimbe cât de des posibil. Aşa se face că, atunci când a fost oprită de poliţiştii de la Rutieră, Andreea Mantea nu şi-a putut găsi cartea de identitate pentru că o uitase într-o altă geantă.

"Când mă oprește poliția pe stradă, îmi iau amendă direct. Chiar de curând am primit o amendă. Nu pentru că merg cu viteză, nu pentru viteza. Am avut tot, tot, dar nu am avut buletinul. Pentru că noi suntem femei și mai schimbăm gențile, dar acum l-am lipit în mașină, acum e foarte greu de dezlipit. Dacă vreau să-mi iau buletinul vreodată undeva, mă chinui să-l scot, nu merge, acolo îl las. Ca să nu îmi mai iau amendă niciodată pentru că este groaznic", a povestit Andreea Mantea pentru Ego.

Recent, bruneta a povestit o întâmplare amuzantă, când a fost oprită de polițiști în trafic, iar David le-a recomandat să-i dea amendă mamei sale. "M-a oprit o dată poliția și mă grăbeam un pic. I-am zis că ne grăbim, că vrea copilul nu știu ce să facă. Chiar nu aveam mare viteză, că mi-au dat avertisment. David din spate le zicea să îmi dea amendă că merit. Deci nu poți să faci nimic cu el, să facem și noi o nenorocire. Îi mai zic să facem una alta, eu zic ceva și el mă aprobă și mă întreabă ce îi dau. Vrea telefonul ca să tacă", a mai spus prezentatoarea TV, potrivit sursei citate.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News