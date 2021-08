Andreea Esca, DIETĂ. Cum a slăbit 6 kilograme în timp record: Cea mai mare dorință a fost să pot să mănânc pâine

La 48 de ani, Andreea Esca arată mai bine ca oricând, iar modul în care arată acum se datorează unei diete pe care a ținut-o în această vară și care a dat rezultate uimitoare.

Vedeta știrilor ProTV a a slăbit 6 kilograme și a dezvăluit totul despre cum a reușit să ajungă la kilogramele pe care și le dorea, la 58 mai exact.

Ce dietă a ținut Andreea Esca. A slăbit 6 kilograme

"Da, am ținut dietă, am mers întâi la un nutriționist, o nutriționistă cu care lucra deja Alexia și care m-a ajutat foarte mult. Eu nu pot să țin a la long același regim și mă plictisesc. Și după aceea am mers la un medic care se ocupă de acest program și care este foarte cunoscut. Mi-a făcut niște analize și mi-a prescris o dietă. Sinceră să fiu, lucrurile sunt destul de simple, adică trebuie să înveți cumva să mănânci, să nu asociezi niște alimente și să ai voință să mănânci cantitatea care trebuie și alimentele combinate într-un anume fel.

De exemplu, nu mănânci mai multe feluri de proteine la o masă. Adică nu mai mănânci șnițel, care are și carne și ou și făină, sau nu mănânci carne cu cartofi. În primul rând, asta e cel mai important, că asta făceam și asta facem toți, că sunt gustoase, adică vrei să mănânci carne cu cartofi, nu ai chef să mănânci carne cu salată, dar dacă vrei să slăbești, mănânci carne cu salată și nu mai mănânci o porție de 200 de grame, mănânci o porție de 100 de grame, asta e tot. Nu mai mănânci atât de mult și te obișnuiești așa.

Eu nu am mâncat zahăr decât din fructe, nu am mai mâncat dulciuri, ca să evit, și pâine, tot așa, o singură felie de pâine la masă, o felie, mă rog, mică, de pâine de secară, care mie îmi place foarte mult. De exemplu, cea mai mare dorință a fost să pot să mănânc pâine, pentru că mie îmi place pâinea foarte mult, nu am o problemă să renunț la dulciuri", a declarat Andreea Esca pentru click.ro

"E important la vârsta asta să fie cumva în regulă și pentru corp, dar și pentru față, să arătăm bine"

"Chiar am vrut eu să slăbesc pentru că luasem vreo 5-6 kilograme în plus față de cât am eu de obicei și nu mă simțeam bine. Pe care le-am dat jos.

Acum am vreo 58 de kilograme și îmi propusesem să ajung la 57 jumate - 57 chiar, dar nu țin neapărat. La mine, de fapt, la toată lumea e important la vârsta asta să fie cumva în regulă și pentru corp, dar și pentru față, să arătăm bine.

Mai beam înainte sucuri de la detox, dar pur și simplu pentru că îmi plac, dar nu că am avut vreun program de detoxifiere. Nu mă pricep, nu știu cât de adevărate sunt chestiile astea cu detoxifieri, trebuie întrebată doamna Bilic, dar eu cred că corpul uman e foarte deștept și știe el singur, așa, să se detoxifice. Însă cred că e bine a mânca mai puțin", a mai spus ea.