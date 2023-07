Andreea Esca a vrut să plece de la PRO TV. De ce nu a renunțat la pupitrul știrilor

"Am vrut la un moment dat să îmi fac un talk-show, dar mi-am dat seama că vreau să îl fac foarte bine şi asta însemna să renunţ la ştiri şi să fac doar asta. Şi nu pot să fac asta, aşa că am abandonat. Ştirile sunt ştiri, orice s-ar întâmpla. Emisiunile pot avea succes un sezon şi după nu știi dacă mai merge și sezonul următor. Iar eu nu sunt atât de deschisă la risc, nu mă simt confortabil cu ideea asta. Am contract pe o perioadă nedeterminată, iar salariul, nedeterminat", a declarat Andreea Esca, în podcastul "Vorbitorincii", moderat de Marius Manole

Cât despre momentul în care își va încheia cariera, aceasta a spus că nu va renunța decât atunci când va fi concediată sau altcineva îi va lua locul.

"Eu cred că până te dau afară sau îți găsesc un înlocuitor. În America, am văzut că au emisiuni și la 90 de ani. În alte țări, pun mult mai mult preț pe… să fii tânără, să arăți bine. Depinde și de emisiune. Dacă e vorba de știri, cred că poți să prezinți până mai târziu, pentru că este vorba despre credibilitate, despre ceea ce spui și nu neapărat de cât de frumoasă ești”, a mai transmis Andreea Esca.

"Este o emoție pe care, deocamdată, eu nu am regăsit-o în altceva"

În urmă cu aproape un an, Andreea Esca spunea ce o motivează să rămână la pupitrul Știrilor PRO TV, după atâția ani.

"Faptul că suntem aceeași gașcă la știri îmi place cel mai mult, pentru că e ca și când te întâlnești cu prietenii tăi foarte buni în fiecare zi și toată lumea își dorește asta. Pe urmă, faptul că există această adrenalină a directului de care eu pur și simplu am nevoie, mă face să-mi placă de fiecare dată și, de fiecare dată când mă duc în platou, zic "Gata, hai să facem și jurnalul ăsta!"

Este ceva, o emoție pe care, deocamdată, eu nu am regăsit-o în altceva. Poate că există și în alte locuri, dar eu nu am găsit-o, mai ales că e o emoție repetată. Se întâmplă o dată la nu știu cât timp ca o altfel de activitate să îmi stârnească interesul, dar asta gândește-te că e zi de zi. Sunt și zile mai complicate, sunt și lucruri care mă revoltă, mă enervează, mă supără, dar asta nu mă împiedică să spun că este lucrul care îmi face cea mai mare plăcere", a mărturisit Andreea Esca, în cadrul podcastului "Cronicari Digitali".

