Andreea Bănică, despre DIVORȚUL de Lucian Mitrea. Discuția avută de cei doi: Nu mă mai regăseam. Multe cupluri ajung așa la divorț

Pe Andreea Bănică o cunoaște o țară întreagă încă de când avea câțiva ani, atunci când și-a început cariera artistică, după ce a fost descoperită de Adrian Păunescu și ajutată de tatăl ei. Dacă pe plan profesional i-a mers foarte bine, pe plan personal vedeta o duce excepțional.

Andreea Bănică este căsătorită cu Lucian Mitrea, bărbatul de care s-a îndrăgostit încă de la 16 ani, alături de care a crescut din punct de vedere artistic și alături de care are acum doi copii.

Andreea Bănică, despre fiica ei. Cum se comportă soțul artistei cu cei doi copii

"Sofia a crescut și e independentă. Merge cu metroul singură la școală și o ducem doar până acolo. Ea a luat decizia asta! Lucian e numai cu Noah tot timpul, mereu mi-o ia înainte. Când era mic nici nu mai apucam să schimb un pampers. El e bonă, mamă, tată.

Are cu cine să semene pentru că socrul meu este la fel când este vorba despre Sofia. E o bucurie, ador iubirea asta și apropierea asta foarte importantă a lor, dar uneori îi spun că mai avem nevoie să ieșim amândoi la un restaurant", a declarat Andreea Bănică, în emisiunea "La Măruță".

Andreea Bănică, discuție cu soțul ei. Ce au vorbit despre divorț

Artista consideră că multe cupluri ajung la divorț din cauza răcelii care intervine, lucru pe care nu îl dorește în niciun caz și a dezvăluit că a avut o discuție cu soțul ei în urmă cu două săptămâni.

"Părintele are nevoie de momentele lui cu celălalt părinte ca o familie să trăiască în timp mai mult să poată să se încarce cu energie. Așa văd eu lucrurile, așa simt. Cu cât părintele e mai odihnit, în familie se întâmplă același lucru. Avem nevoie de timpul ăsta pentru noi. Acum două săptămâni am stat de vorbă și i-am zis că avem nevoie de timpul nostru.

Alaltăieri l-a adormit Lucian pe Noah, ne-am așezat pe canapea și am pus un film. A pus un pahar de vin și ne-am uitat la film, apoi a coborât Sofia de pe scări și s-a minunat de noi că stăm ca niște părinți normali. Nu se mai putea, nu ne mai întâlneam decât pe scări. Discuția a fost constructivă. Suntem de ani buni împreună și simțeam că nu mă mai regăseam", a mai spus ea.

Ce poreclă i-a pus Andreea Bănică soțului ei

"Când stăteam în pat mă simțeam singură când mai stătea el cu Noah peste noapte. El era "teracota" mea, așa ii zic, mă încălzea, iar când nu era lângă mine era gol și frig, mă simțeam singură. Multe cupluri ajung așa la divorț.

Când am născut-o pe Sofia am fost în depresie totală. Mi-a spus soacra să mă duc lângă soțul meu și să am grijă de relație. A contat pentru mine foarte mult lecția aceea. Așa o să fac și eu cu copiii mei pentru că și ei vor avea nevoie de libertate. Nu sunt egoistă! Îmi iubesc copiii ca pe ochii din cap, dar sunt și eu obosită și am nevoie să stea el lângă mine și 10 minute așa cum eram noi cândva.

Toată lumea știe că noi avem o relație specială de atâția ani și e nevoie unul de celălalt în continuare. N-am avut niciodată nimic de ascuns, tot timpul am avut perdeaua deschisă. Nu pot să spun că am expus totul, ci doar într-o limită așa cum am simțit. Nu am nici acum secrete și e o normalitate ceea ce trăiesc", a mai spus artista.

Lucian Mitrea a recunoscut că Andreea Bănică l-a dat afară

Lucian Mitrea a fost impresarul artistei mulți ani, însă la un moment dat, vedeta a decis să pună punct colaborării și să găsească pe altcineva, tocmai pentru că nu voia să ajungă în punctul în care, din cauza muncii, să se despartă de Lucian.

În urmă cu ceva timp, Lucian Mitrea a recunoscut în cadrul unui interviu pentru Antena Stars că el și soția erau tot timpul împreună pentru că el era impresarul ei, motiv pentru care mai mereu erau certuri între ei.

"Non stop eram împreună și ne certam non stop, la un moment dat m-a dat afară, m-a concediat, mi-a zis că nu mai ești impresarul meu, găsim pe altcineva", a spus Lucian Mitrea.