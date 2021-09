Andreea Bălan, în rochie de mireasă. Fanii au reacționat imediat

Andreea Bălan și-a surprins fanii după ce a apărut din nou în rochie de mireasă. Nu, nu se căsătorește din nou, dar s-a îmbrăcat în mireasă pentru noul ei videoclip pentru piesa lansată recent, ”Soare după nori”.

“Eu încă mai cred în stele căzătoare, nu vreau adevărul care mă doare”, a scris Andreea Bălan la o fotografie publicată pe contul său de Instagram.

”Deja a devenit noua mea piesă preferată! Este absolut perfectă,mă regăsesc în fiecare vers și nu îmi imaginam vreodată că ar putea apărea o asemenea piesă! Sunt absolut sigură că și albumul este la fel de frumos!”, a scris un fan la postarea Andreei Bălan.

O nouă producție

„Soare după nori” este un material discografic motivațional, dedicat tuturor celor care vor să depășească anumite momente dificile pentru a-și vindeca sufletul, scrie romaniatv.net.

În videoclip, artista a purtat o rochie lila, din tulle, în care arăta ca o prințesă, iar cea de-a doua ţinută a fost o rochie de albă, ce poate fi asemănată foarte uşor cu una de mireasă. Andreea a demonstrat că este o femeie puternică și nu a fost doborâtă de problemele din viața ei.

Doi copii din mariajul cu George Burcea

Artista are doi copii din mariajul cu actorul George Burcea, de care a divorțat la scurt timp după căsătorie. Într-un interviu, în urmă cu ceva timp, artista spunea că și-a iertat fostul soț, că l-a înțeles și că a făcut toate eforturile de dragul celor două fete ale ei, Ella și Clara.

"Da, l-am iertat pe George Burcea. Da, dar nu pot spune mai multe pentru că suntem în proces de divorț. Am ajuns la concluzia ca eram în etape diferite în viața, nu eram în același punct. Da, credeam că o să fiu soție toată viața, asta mi-am dorit când am îmbrăcat rochia de mireasă. Nu regret nimic, nici pe el, datorită lui am două fetițe minunate. Trebuie să existe diplomație și discreție pentru că sunt doi copii la mijloc", a povestit Andreea Bălan în podcastul lui Cătălin Măruță.

Ceartă pe bani

Conflictual dintre Andreea Bălan și tatăl său este deja foarte cunoscut în spațul public, după ce artista l-a acuzat că i-a furat banii, pe vremea Andre.

“La 18 ani am fugit de acasă! Tata îmi cheltuise toţi banii. Când l-am întrebat, nu ştia nici el pe ce. Eu la 18 ani m-am trezit că nu am nimic, după 1 milion de discuri vândute. Am fugit la Bucureşti, am stat într-o garsonieră şi mi-am luat un Peugeot în rate. L-am iertat abia când am devenit şi eu părinte”, povestea Andreea Bălan, în urmă cu ceva timp, în podcastul lui Măruță.