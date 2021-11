Anca Pandrea, plină de VÂNĂTĂI din cauza COVID-19: Am fost plecată cu taxiul, pe drum cred că m-am îmbolnăvit

Anca Pandrea, văduva lui Iurie Darie, s-a infectat cu coronavirus și a mărturisit că a contractat virusul în momentul în care a fost să îşi facă un set de analize.

Potrivit actriței, se pare că aceasta s-a simţit foarte rău şi a căzut din picioare, motiv pentru care este plină de vânătăi.

Soţia regretatului actor Iurie Darie a mai dezvăluit că Gigi Becali a sunat-o să se intereseze de starea sa, ba chiar a ajutat-o cu medicamentele necesare.

"Am fost plecată cu taxiul la mai multe spitale, ca să-mi fac un set de analize. Pe drum cred că m-am îmbolnăvit, probabil că am luat virusul din aer.

Mi-a fost foarte rău, am căzut în casă, m-am lovit foarte rău şi sunt plină de vânătăi. Şi prietenii mei au avut probleme. Acum sunt acasă. M-a sunat Gigi Becali, ca să mă întrebe dacă am nevoie de ceva şi m-a ajutat cu medicamente", a declarat Anca Pandrea pentru click.ro.

Anca Pandrea se luptă cu mai multe probleme de sănătate.

"Eu nici la cimitir la Iura nu am putut să merg. Pe 14 martie am rugat un prieten, pe George Munteanu, unul dintre cei mai buni proiectanţi din Capitală, care m-a ajutat mult. El a mers la Iura. Dacă se mai răcoreşte pot să merg cu metroul. De abia aştept. Acum două săptămâni, Iura m-a ajutat şi mi-a răspuns mental, fără el nu puteam rezista şi să trec peste problemele de sănătate”, a spus Anca Pandrea pentru click.ro.

"Am rugat o amică şi a chemat salvarea"

"Am avut probleme cu coagularea sângelui. Eu de fel nu le iau în serios decât când e de spital. Mai am şi o gastrită din studenţie, pe care nu o dau nimănui. Am băut apă minerală, nu multă dar suficient cât să mă doară stomacul. Am rugat o amică şi a chemat salvarea. A sunat la 112 şi ni s-a spus să mai aştept puţin ca să vină o salvare cu un medic, apoi s-a rezolvat şi ambulanţa a venit. Mi-a plesnit un vas la picior, am circulaţie proastă, deşi am fost o fire sportivă la viaţa mea”, a mai spus actrița.

Anca Pandrea, despre întâlnirile cu Iurie Darie. Cum își face simțită prezența: "Nu vine în vis. Simt aşa ca o..."

"Iura nu vine în vis, simt aşa, ca o adiere. Pot să spun că atunci când sunt stresată, mă simt protejată. Şi mai simt o umbră care trece prin apropiere şi, când mă uit, nu e nimeni. Acum câteva zile, mă simţeam rău şi am simţit ca o mângâiere. Parcă a trecut o mână de bioenergetician şi mi-am revenit", a declarat Anca Pandrea într-un interviu de acum ceva timp.