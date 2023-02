Anca Neacșu, după divorțul de turcul Serkan Yaman: Nu vreau să mai aud de căsătorie!

"Nu, nu vreau să mă gândesc la așa ceva. Nu vreau să mai aud ! Ce, fără bărbat chiar nu se poate?! Nu mă mai întrebați de căsătorii și de astea! Și parcă vezi că într-o zi... mai știi? Și eu, înainte, când auzeam pe cineva divorțat că zicea "Băi, dar eu nu mai vreau să aud de căsătorie", mă întorceam la el și ziceam "Dar, de ce dragă, de ce? Viața merge înainte! Ești tânără, ești frumoasă". Acum, însă, înțeleg. Nu mă mai întrebați! Poate într-un an-doi, mai vedem ce va fi. Până atunci, nu vreau să mai aud!”, a declarat solista, în exclusivitate pentru Click! .

"Casa de ce să vă interseze? E casa mea, acolo dorm, acolo mănânc"

"M-am ocupat și de casă, de ceva timp încerc să-mi termin căsuța. Am cam terminat-o, dar nu vă las să veniți la mine să filmați, că eu sunt cu feng-shu-iurile mele, să nu intre nimeni, am ritualurile mele. Niciodată nu mi-a plăcut să vadă mulți ochi căsuța mea. Trebuie să știți un lucru: și pe mine m-a învățat cineva că nu e bine să-ți arăți casa prea multor ochi, nu prea e ok . Așa e bine să fii mai tu cu tine că pe voi vă interesează de fapt persoana mea. Dar casa de ce să vă interseze? E casa mea, acolo dorm, acolo mănânc.M-am concentrat să termin casa asta, aveam bagaj mult, milioane de bagaje și nu eram organizată deloc în capul meu, aveam capul în toate direcțiile”, a mai spus solista.

Citește și:

Scandal pe reuniunea trupei ASIA

Concret, Irina Nicolae, fostă membră în trupa originală, s-a supărat că nu a fost invitată la reuniune, şi le-a înţepat pe fostele ei colege.

"Vin, fetelor, la reuniune! Mi-am cumpărat bilet!!! Sunt în primul rând, lângă oamenii care m-au ajutat să am 25 de ani de carieră, PUBLICUL. Mulțumesc și mă înclin în fața lor", a scris bruneta în dreptul dovezii că și-a achiziționat un bilet.

"Din păcate, nu am fost invitată să îmi onorez publicul și cei 25 de ani de carieră! Dar voi fi cu voi, publicul în fața căruia mă înclin"; "Dureros, dar din păcate asta este realitatea și adevărul. Și eu vreau ca oamenii cărora le datorez acești 25 de ani de carieră, eforturile și visele mele împlinite să știe adevărul pentru care nu îi pot 'recompensa' pentru dragostea și loialitatea lor! Vă iubesc și voi rămâne întotdeauna acolo unde îmi este locul, în inima voastră", a mai scris aceasta fanilor, citată de profm.ro. Citește mai departe>>

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News