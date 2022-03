"A fost o perioadă proastă pentru noi toţi. De obicei, când vorbesc cu cineva, îmi place să văd tot timpul partea pozitivă. De exemplu, la o petrecere, dacă nu am o stare bună nu mă duc. Şi cu tine, dacă nu m-aş simţi bine nu aş vorbi. Însă da, a fost o perioadă foarte grea. Din multe puncte de vedere. Profesional, a fost un an foarte bun şi îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru asta, îmi şi place foarte tare ce fac. Apropo de ce mă întrebai tu, cred că şi asta te ţine sănătos la cap, să faci ce-ţi place.

"Verişorul meu primar a fost ucis"

Asta m-a ţinut ocupată să nu mă gândesc la lucruri rele, dar... în an pandemic, verişorul meu primar a fost ucis. Apoi eu am trecut prin boală şi familia mea la fel. Nu a fost neapărat caz de spitalizare, dar nici cea mai uşoară formă nu am avut. Nu vreau să se înţeleagă că e totul roz la mine. Viaţa e făcută şi din veselie, dar şi din nori negri... La finalul zilei, dacă toţi cei din jurul meu sunt bine şi sunt sănătoşi şi la cap, şi fizic, şi emoţional, atunci asta este tot ce contează. Dacă după aceea mai vin şi nişte plusuri, cum sunt cele profesionale, atunci e minunat şi sunt recunoscătoare", a spus actrița Anca Dumitra, potrivit okmagazine.ro.

"Ai mei au fost destul de riguroşi în creşterea mea"

Actrița a vorbit și despre copilăria sa și a măsturisit că "a fost destul de restrictivă". "Ai mei au fost destul de riguroşi în creşterea mea şi a fraţilor mei. Sincer, îmi place că s-a întâmplat aşa. N-am fost lăsată de prea multe ori pe la discoteci, nu-mi pare rău neapărat. Dar aveam, totuşi, libertatea de a sta în faţa blocului, de a mă juca până la 10 seara vara, deci nu au fost atât de restrictivi. Am avut copilăria clasică nouăzecistă, cu cheia de gât, am avut vacanţele la bunici. Eram neam mare, verişori mulţi, iar eu, fiind cea mai mică, se făcea mişto de mine constant. Mi-am luat-o în freză de multe ori, am băut ţuică în loc de apă de foarte multe ori, în ciorbă de multe ori găseam lapte, dar atunci când eşti cea mai mică ce poţi să faci?".

"Ai mei au avut venituri medii, erau oameni civilizaţi, intelectuali remuneraţi cum se remunera pe vremuri, nimic extravagant. Plângeam şi eu după păpuşi Barbie, dar am avut suficient", a adăgat Anca Dumitra.

