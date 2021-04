„Nu m-a atras viața politică. Eram foarte activă și mă interesa la începutul anilor 90, după care am văzut că nu merg bine lucrurile. M-am orientat pe studii. (...) După facultate, am început să lucrez la Banca Națională a României. Voiam să fac politică monetară, era singura instituție care oferea această șansă. (...) Când am ajuns la Banca Națională, am fost foarte impresionată. M-a ajutat foarte mult să studiez. Am fost cu burse de studii la Praga și Viena, în 97 și 98. La Praga, am studiat timp de două luni macroeconomie, micro și analize financiare. Câte trei săptămâni, opt ore pe zi, examen la final de săptămână, examen final. Din 40 de participanți, opt s-au calificat pentru Viena. La Viena, erau oameni tineri din diferite țări. Aveam și colegi din China. Acolo am stat aproape șase luni, pe un program mai aplicat de economie de piață”, a spus Anca Dragu.

De asemenea, Anca Dragu a vorbit și despre perioada în care a fost la Washington. „În cea mai mare parte, eram economistul de zonă pentru România și apoi România și Bulgaria. Mergeam mai mult în traininguri și mici perioade în Washington. Banca și Fondul sunt apropiate. Sunt clădiri mari, cu birouri mici și modeste, ca și la Comisia Europeană de altfel. La Comisia Europeană birourile sunt și mai austere. De aceea oamenii le personalizează. În general, fiecare are câte un birou. La Washington noii veniți, mai ales cei tineri, care intră prin programul de economiști tineri, au birourile fără geamuri, pentru că așa cum e construită instituția are și un rând de birouri pe interior. Nu e niciun geam. Mai sunt unele birouri care sunt pe interior, dar dau către o curte interioară”, a explicat Anca Dragu.