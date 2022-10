Anastasia Soare a purtat bijuterii de peste 1 milion de dolari

Delia, Costel și Cheloo au fost cuceriți de prezența Anastasiei Soare și, totodată, nu au putut să nu-i observe bijuteriile cu diamante. Valoarea colierului pe care celebra româncă îl avea la gât l-a blocat pe comediant, care, ulterior, a tras o concluzie despre iUmor.

În urmă cu jumătate de an, averea Anastasiei Soare a fost estimată la 660 de milioane de dolari de cei de la revista Forbes. Construind un adevărat imperiu în lumea beauty din SUA, celebra româncă le-a detronat la acest capitol pe câteva dintre vedetele de talie mondială, printre care se numără: Celine Dion, Beyonce, Kylie Jenner, Madonna, Taylor Swift, Vera Wang și Huda Kattan, cunoscută și ea pentru linia sa de produse cosmetice. „(…) din cauza perioadei în care am trăit aici jumătate de viața mea – perioada comunistă –, am hotărât să plec în Statele Unite. (...). Da, Oprah mi-a spus la un moment dat: Tu ești adevăratul vis american!”, a povestit Regina Sprâncenelor în cadrul unui interviu.

Printre clientele care s-au lăsat pe mâinile celebrei românce se numără și personalități ca: Michelle Obama, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Kim Kardashian, mama și surorile sale, însă și Stephanie Seymour. Cu unii dintre ei a legat prietenii, cum este și cazul cuplului Victoria și David Beckham.

Îmbrăcată într-o rochie de seară, verde, Regina Sprâncenelor din L.A. a accesorizat-o cu un colier cu multe diamante. La fel ca şi colegii lui, Costel a aflat în timpul testimonialului că acel colier costă peste 1 milion de dolari și imediat a concluzionat: „Deci, dacă colierul ei cu care a venit la această emisiune valorează această sumă, înseamnă că emisiunea e mult mai prețioasă“.

De ce Cuza de la Noaptea Târziu a renunţat la barbă după şase ani

Cuza a fost nevoit să facă o schimbare drastică de look, chiar înainte de cea de-a şaptea gală a transforming show-ului de la Antena 1. După ce s-a amuzat cu tot felul de personaje, ruleta i-a adus de această dată primul personaj feminin, aşa că momentul renunţării la barbă a fost unul inevitabil, spre disperarea artistului.

Încă de la finalul ediţiei trecute, la momentul ruletei, Cuza a făcut o promisiune: „Pentru Ilona şi Ristei, dar în special pentru Ilona, îmi dau barba jos! Eu o să fiu Anda Adam!”, aducând în discuţie glumele lor de la canapea din sezonul trecut. Apoi, la antrenamente, artistul a dezvăluit: „Mi-am dat jos barba de două ori în toată viaţa mea, în ambele dăţi pentru Te cunosc de undeva! Prima oară s-a întâmplat acum şase ani, tot pe scena asta, iar acum rolul Andei Adam m-a adus în situaţia asta fără ieşire!”.

Tot la antrenamente, Cuza a recurs la un truc şi a ales să poarte mască pe perioada interviului: „Suferă de îmbărbărită acută!”, a glumit Emi pe seama lui. Nu doar barba i-a dat bătăi de cap, ci şi coregrafia specială a clipului: „I se pare că nu o să fie niciodată atât de senzual şi feminin. Îşi dorea mişcări mai puţin unduite, dar nu se poate, pentru că Anda e o cântăreaţă senzuală, o femeie sexy, are toate mişcările la ea!”, a povestit coregrafa show-ului, Furnica.

Nici pentru Emi nu a fost mai uşor, căci şi Alex Velea este un dansator foarte bun, iar timbrul lui este unul destul de greu de imitat. Cum s-au descurcat cei doi cu rolurile de zile mari primite la ruletă, telespectatorii vor putea afla urmărind cea mai nouă gală Te cunosc de undeva!, sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1.

