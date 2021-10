Anamaria Prodan pare că s-a răzgândit în privința lui Laurenţiu Reghecampf: Niciodată să nu spui niciodată

Laurenţiu Reghecampf şi Anamaria Prodan sunt tot mai aproape de a se despărţi de tot, după ce antrenorul lui CS U Craiova a depus deja actele de divorţ. Totuși, după ce şi impresara a declarat că nu mai există cale de împăcare, acum pare că s-a răzgândit. Despre o eventuală împăcare, agentul de jucători a precizat că e la fel ca în cazul ,,never say never”, adică nimic nu este exclus vreodată.

,,Astea sunt nişte lucruri pe care la fel… never say never (niciodată să nu spui niciodată n.r.). Dar dacă mă întrebi acum şi la toată mocirla asta în care eu nu am fost obişnuită să fiu pentru că de când am deschis ochii pe lumea asta, provenind dintr-o familie de învingători, şi de oameni foarte serioşi şi foarte lăudată, şi să apar în presă numai şi numai cu realizări… niciodată în mocirlă. Și în momentul ăsta suntem trași cumva, fără voia noastră, în ceva oribil, de aia încercăm să ieșim, să respirăm aer curat şi să uităm ceea ce se întâmplă.”, a declarat Anamaria Prodan, pentru România TV, scrie Realitateasportiva.ro.

Mitică Dragomir: Se ÎMPACĂ! Să țineți minte ce vă spun, e cea mai NENOROCITĂ vârstă!

Dumitru Dragomir a intervenit în divorțul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf și susține că este convins că despărțirea lor nu va fi de lungă durată, iar cei doi se vor împăca repede, de dragul copiilor.

"Părerea mea este că datorită copiilor o să se împace foarte repede. Amândoi renunță în favoarea copiilor. Cel puțin, așa gândesc eu. Păi, pentru ce trăiești? Nu pentru copii?”, a declarat Mitică Dragomir.

Fostul șef de la LPF crede că antrenorul e la o vârstă "foarte periculoasă" și le transmite celor doi să fie discreți.

”Sunt lucruri firești, lucruri care nu li se întâmplă numai lor. La noi în familie nu au existat divorțuri, din moși strămoși. Noi suntem așa, consecvenți, suntem atașați unul de altul. Eu am 54 de ani de căsătorie, vă dați seama! I-am cunoscut. Sunt niște copii foarte manierați amândoi. Și Ana e o fată foarte deșteaptă, și Reghe… Asta e o vârstă foarte periculoasă, când ajungi între 45 și 60 de ani e o nenorocire. Să țineți minte ce vă spun! Asta e cea mai nenorocită vârstă! Uitați-vă în lume!

Nu îl afectează cu nimic pe Reghecampf (n.r. din punct de vedere profesional)! Poate că îl afectează faptul că suferă copilul pe care îl are cu Anamaria. Și atunci, nici el nu se simte prea confortabil. Mă rog. Eu mă așteptam ca Anamaria și el să fie mai diplomați amândoi, mai discreți. Dar în momentul în care te ia valul și te îndrăgostești, o iei razna, să știi. E vârsta la care o iei razna. Prieteni de-ai mei au capotat după 50 de ani.", a mai spus Dragomir. Vezi mai mult AICI.