Laurenţiu Reghecampf şi prima sa soţie, Mariana Boldea (n.r. – actuala Pfeiffer), au fost căsătoriţi timp de 14 ani, între 1994 şi 2008, anul în care Reghe a divorțat pentru Anamaria Prodan.

Culmea, Anamaria a fost cea care l-a cerut de soț pe Laurenţiu Reghecampf. Vedeta spune că a avut nevoie de doar patru zile pentru a face propunerea în căsătorie.

„Cumva, dacă este să o iei ad literam, da, i-am despărţit. Noi ne-am reîntâlnit după 13 ani, vineri, şi luni l-am cerut de bărbat. L-am întrebat exact în ce perioadă a vieţii sale este. Ne-am zis: ‘ce facem? Ne-am pierdut o dată, ne mai pierdem şi a doua oară?!'. Niciodată nu voi divorţa şi nici el de mine. Noi suntem suflete pereche. Este cel mai bun bărbat pe care l-a lăsat Dumnezeu pe Pământ. Îmi aduce flori zilnic.”, a spus Anamaria Prodan la un post TV.

Anamaria Prodan neagă vehement zvonurile că l-ar fi înșelat pe Reghe

Impresara spulberă toate zvonurile apărute în ultima perioadă, cum că şi-ar fi înşelat soţul cu foştii fotbalişti Dan Alexa, Ovidiu Burcă şi Dani Coman.

„Astea au apărut de când m-am aplecat eu serios pe cariera lui Alexa. Faptul că a divorţat, cum au divorţat mulţi jucători şi antrenori, e una, dar nebuniile care au apărut că am fi împreună, e cu totul altceva. Am greșit pentru că trebuia să ies și să stopez aberaţiile astea. Am zis că sunt prea mare, că nu-i bag în seamă. Mă distram, râdeam, dar au început să mă deranjeze foarte tare. Au ieșit tot felul de bârfe, cu Dan Alexa, cu Ovidiu Burcă sau cu Dani Coman.

Se scrie de atâția ani că sunt cu Alexa, dar nimeni niciodată nu ne-a prins cu paparazzi. Pe mine 90 la sută din țară mă urăște! Nu mă prindeau ei cu un bărbat în ani de zile dacă eu eram singură în România și Laur prin Arabia sau prin Emirate?”, a spus Anamaria Prodan, potrivit GSP.