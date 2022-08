ANAF-ul, cu ochii pe ”brânza” lui Simion. Chirieac: Da` fix de darul de la nuntă v-ați legat? Din cauza acestor ipocriți, vor strânge mult electoral

”Din cauza acestor ipocriți, Simion și AUR vor strânge mult electoral. Dacă George Simion pleca în Saint Barth, cum mai pleacă lumea sau pleca la Monaco, sau prin Bali și cheltuia suta de mii de euro, atunci nu se întreba ANAF-UL, nu se sesiza de unde a avut distinsul politician bani să meargă acolo. Acum, la serbarea câmpenească cu brânza dată gratuit de Gigi Becali și alte lucruri din astea, înțeleg că vor fi trecute în declarația de avere a lui George Simion, acum se întreabă ANAF-ul de unde au fost banii, ce se întâmplă cu darul de la nuntă și așa mai departe. Asta după ce distinși politicieni au făcut mega nunți cu sute de invitați, dar nu popor din ăsta pe serbare câmpenească, pe la Snagov, unde darul a fost rezumat la mii de euro de familie. Atunci nu s-a mai sesizat nimeni, a fost totul în regulă. Vedeți, lucrurile acestea enervează foarte mult oamenii și pe cei care nu ar vota AUR”, a declarat analistul politic Bogdan Chirieac la România TV.

Va avea de suferit George Simion din toată această poveste?

”Rău nu are cum să-i facă în acest moment fiindcă e pe urcare, în schimb poate să îi facă mult bine. Un abuz al ANAF în cazul lui Simion îl va propulsa și mai tare pe acesta. Repet: autoritățile s-au obișnuit cu această inactivitate a publicului, a electoratului, această zonă de nemișcare. Indiferent ce fapte îngrozitoare comite ”un Virgil Popescu sau un Sorin Grindeanu”, electoratul e acolo și nu mișcă, asta nu înseamnă că electoratul nu înțelege”, a mai declarat Bogdan Chirieac.

”Bă, da` fix de darul de la nunta lui Simion v-ați legat?”

”Bă, da` fix de darul de la nunta lui Simion v-ați legat? Cred că Simion dorește de fapt ca ANAF sau alte instituții din astea distinse, care altminteri nu sunt în stare de nimic, să înceapă vreo anchetă cu el”, a concluzionat Bogdan Chirieac.

Citește și:

George Simion, replică după ce s-a spus că ar fi strâns aproape jumătate de milion de euro de la nuntași

George Simion a spus la România TV că sumele vehiculate sunt departe de adevăr și că ajutorul organizatorilor, cântăreților, voluntarilor și celorlalți participanți nu poate fi numărat în bani.

Postul de televiziune a promovat intens evenimentul din comuna Măciuca, județul Vâlcea. Potrivit relatărilor de la fața locului, fără vreo sursă oficială totuși, George și Ilinca Simion ar fi reușit să strângă aproape 500.000 de euro în urma evenimentului. Simion a spus că banii strânși vor fi donați pentru construirea unui spital mobil, iar la fața locului au existat multiple cutii pentru donații.

România TV a relatat că majoritatea cheltuielilor au fost sub formă de donații. Printre acestea se numără carnea, legumele, brânza. De organizarea evenimentului propriu-zis s-au ocupat voluntarii AUR. Darurile de nuntă au fost atât sub formă de bani, cât și sub formă de obiecte. Sumele au pornit de la 10-15 lei, în timp ce printre cadouri s-au numărat icoane, farfurii sau tablouri.

Citește mai mult AICI.

Acest articol reprezintă o opinie.