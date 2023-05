Ana Morodan, după ce a condus băută: "Mi-am asumat că trăiesc ca un rockstar". Când a devenit dependentă de calmante. "M-a distrus psihic"

Ana Morodan a făcut noi declarații după incidentul cu poliţia, atunci când a fost prinsă băută și sub efectul unor substanțe la volan. Vedeta a recunoscut că a consumat o bere în ziua respectivă şi că este dependentă de calmante.

"Am fost bombardată de toți, dar eu sunt genul de om… Eu nu mă uit la ce scrie lumea despre mine. Nu mă pun să fac exhibiții, să răspund eu oamenilor, să mă cert cu ei, să le explic: măi, există diferență între drog și a lua un medicament prescris pe rețetă pe care îl iei, poate iei o pastilă în plus. Mie asta mi-a ieșit, benzodiazepină, care e substanță activă din Xanax. Nu mi-a ieșit niciun fel de drog.

Eu nu mă droghez. Nici la alcool nu a ieșit un alcool cine știe cât, a ieșit 0,05, care a ieșit după o bere. E mai puțin decât o bere, pentru că da, într-adevăr, băusem dimineața chiar fix o bere.

Într-adevăr, consider că am greșit și pot să spun că sunt norocoasă că nu am lovit pe nimeni, că nu s-a întâmplat o nenorocire. Eu sunt singura persoană care suportă consecințele. Sunt oameni care comentează cu drobul de sare: ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi dat cu mașina peste copilul meu?

Da, este corect. S-ar fi întâmplat ceva nașpa. Dat nu sunt singura persoană care conduce așa la volan. Sunt o persoană cu o imagine publică și e firesc să se creeze tam-tam", a spus Ana Morodan pentru Fanatik.ro.

Ana Morodan: Emisiunea după care eu am devenit dependentă. M-a distrus psihic

Ana Morodan a vorbit și despre momentul în care a devenit dependentă de calmante.

"Este un burn-out, îți spun sincer, conform psihologilor, psihiatrilor, că am fost peste tot. Este un fuc**g burn-out. Și știi cum se manifestă? Mă trezesc dimineața și zic: mno, bag picioarele, azi mă ridic, arunc niște haine pe mine, mă duc la birou.

Peste 10 minute nu mai sunt în stare, nu mai merg la birou. Zic că îmi permit, am muncit atâta, am strâns bani, apoi zic, ce dracului fac? N-am de ce să șterg praful că am menajeră, e un paradox. Pe de altă parte vreau să mă pun să muncesc și apoi îmi dau seama că nu mai pot. Apoi mă uit în gol și îmi dau seama că mă plictisesc.

Toți avem traume! Pe mine, emisiunea asta, Asia Express m-a distrus psihic. Este emisiunea după care eu am devenit dependentă de Xanax. Eu am simțit că mor atunci. Mi-au murit părinții și un bunic într-o săptămână. Da, au fost niște chestii. N-o să pot să vin acum în fața ta să fiu o ipocrită infectă să zic, da, uite, am trăit niște traume și din cauza asta am făcut asta. Nu, pur și simplu, am avut un episod depresiv.

Sunt patentată de la medic. Eu nu sunt depresivă, am episoade depresive și așa s-a întâmplat. Am luat două pastile în plus față de rețetă și așa a ieșit la test. N-am luat nici cocaină, nici heroină, ecstasy sau altele. Eu nu mă droghez. Oamenii au tendința să facă tot felul de povești. Lucrurile sunt mult mai simple decât par la prima vedere. Eu am fost, însă, asumată. Când mi-am asumat că trăiesc ca un rockstar, am știut că mi-o iau la m… tot ca un rockstar!", a mai spus Ana Morodan.

