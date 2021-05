Ana Guțu, profesor universitar, demonstrează fățărnicia celor de la AUR: Îmi pare foarte rău că unii s-au lăsat momiți

Ana Guţu (PUN) și Ioana Constantin (PMP) au vorbit la DCNewsTV despre ultimele mişcări politice din Republica Moldova, în contextul alegerilor parlamentare anticipate care urmează, dar şi despre situaţia politică de pe celălalt mal al Prutului, din România.

Recent, președintele AUR George Simion a anunțat că partidul său va participa la alegerile parlamentare din Republica Moldova, spunând că „vrem să avem parlamentari AUR, parlamentari unioniști, în ambele parlamente”.

'AUR este un partid populist, anti orice'

Vizavi de această dorință a AUR și de răspunsul unioniștilor din Republica Moldova, Ana Guțu (PUN) a făcut câteva precizări.

Ana Guțu (PUN) a afirmat la interviurile DC News că 'pe filiera populistă să știți că se pliază și AUR-ul din România', susținând că, de fapt, 'partidul AUR nu este un partid unionist.'

'Din ceea ce am văzut eu când am fost la București, am văzut că este un partid anti-sistem, anti-mască, anti-vaccin, anti tot și anti orice. Și atunci stau și mă întreb la ce a venit acest partid în Republica Moldova.', a adăugat Ana Guțu la DCNewsTV.

Politicienii AUR 'îi înnebunesc la cap pe unioniști'

Ana Guțu a afirmat apoi că politicienii de la AUR, 'practic, îi înnebunesc la cap pe unioniști, care se iau după logo.'

'Pe logo apare harta României Mari, scrie AUR, subliminal putem să ne gândim la aur României care nu a fost restituit de către Rusia... Dar nu este așa! AUR este și el un partid populist și mie îmi pare foarte rău că unii lideri unioniști s-au lăsat momiți și au mers pe lista lor. E o mare greșeală! Era mult mai bine dacă se găseau împreună cu PUN într-un bloc electoral.', a mai spus Ana Guțu.

'Era mai bine pentru imaginea unioniștilor, în primul rând, era și mai eficient la alegeri. În Europa, aceste partide populiste descresc în popularitate. La noi, în Republica Moldova, abia apar.', a menționat ea.

Ana Guțu este fost secretar de stat PMP în Guvernul Orban la Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, înființat la inițiativa PMP; este prim-vicepreședinte PUN, candidat la Parlamentul Republicii Moldova. De asemenea, a mai fost deputat în Republica Moldova și este profesor universitar, doctor în filologie romanică la catedra filologie romanică.