Amnesty International îi cere lui Joe Biden să închidă centrul de detenție Guantanamo

Potrivit Agerpres, această închisoare reprezintă caracterul arbitrar, nedreptatea şi tortura, a declarat pentru DPA, la Washington, Sumit Bhattacharyya, expert al Amnesty în SUA. Bhattacharyya i-a cerut lui Biden să închidă centrul şi să aducă în faţa justiţiei persoanele care au fost implicate în tortură sau în alte activităţi ilegale la Guantanamo.



În această închisoare militară mai sunt acum 39 de deţinuţi. Acesta a fost înfiinţat sub guvernul preşedintelui republican George W. Bush pentru a reţine fără proces presupuşi terorişti islamişti după atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001 de la New York şi Washington DC. Succesorul lui Bush, democratul Barack Obama, a vrut să închidă centrul de detenţie, dar nu a reuşit din cauza opoziţiei din Congresul american, în timp ce republicanul Donald Trump a dorit să continue să funcţioneze.



Biden, care a fost vicepreşedintele lui Obama, încearcă să ducă la bun sfârşit planurile de închidere a penitenciarului. Pentru a marca 20 de ani de la deschiderea centrului de la Guantanamo, Amnesty International plănuieşte proteste în mai multe oraşe din Germania şi în alte ţări, sâmbătă. Primii prizonieri au fost aduşi în lagărul de la Guantanamo - situat pe o bază militară americană din Cuba - la 11 ianuarie 2002.

Declarațiile lui Biden la un an de la 6 ianuarie 2021

Preşedintele SUA, Joseph Biden, a afirmat, joi, la un an de la protestele violente produse la Capitoliu, că un astfel de „atac asupra democraţiei” nu trebuie să se repete.

„Pentru prima dată în istoria noastră, un preşedinte nu doar că a pierdut alegerile, ci a încercat să împiedice transferul paşnic al puterii în timp ce o mulţime de oameni violenţi atacau Capitoliul. Dar au eşuat. Democraţia a fost atacată, dar noi, cetăţenii, am rezistat, am prevalat", a declarat Joe Biden, porivit agenţiei Associated Press şi postului CNN.

„Protestatarii nu încercau să susţină voinţa poporului, ci încercau să nege voinţa poporului. Acum, nu se pune problema de a rămâne ancoraţi în trecut. Dar trebuie să ne asigurăm că trecutul nu este îngropat. Acesta este singurul drum înainte, aşa procedează marile naţiuni, nu îngroapă adevărul, ci îl admit", a adăugat președintele Joe Biden.

