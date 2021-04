Amenzi pentru furnizorii de energie electrică. ANRE, explicații în urma controalelor

ANRE a descoperit nereguli privind facturarea pe care o fac furnizorii de energie electrică. Zoltan Nagy-Bege, vicepreședintele ANRE, a explicat în direct la Antena 3 ce controale au fost efectuate.

”Am investigat două lucruri. O dată, modul de facturare, modul de emitere a facturărilor de către furnizorii de ultimă instanță și aici am verificat dacă ele sunt emise lunar, așa cum prevede regulamentul de furnizare și am mai verificat dacă în lunile în care nu s-au făcut citiri, cum s-au făcut estimările și am găsit niște nereguli. Trei companii care au fost amendate, Electrica Furnizare, CEZ România și E.ON Energie. Au avut nereguli privind frecvența emiterii facturilor, iar în privința cantităților facturate în lunile în care nu s-a citit, adică modul de estimare a fost greșit în cazurile Electrica Furnizare şi CEZ. Cealaltă categorie de controale ţine de modul de informare a clienţilor. Exact în această perioadă de după liberalizare, furnizorii aveau obligaţia ca lunar să informeze clienţii despre procesul de liberalizare, ce drepturi au, să le trimită oferte şi aşa mai departe”, a declarat vicepreşedintele ANRE, Zoltan Nagy-Bege.

De la începutul anului, după ce au dispărut tarifele reglementate, curentul s-a scumpit cu 18%.