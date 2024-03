Amenda pentru utilizarea telefonului la volan - mare sau mică?! Titi Aur propune măsura care îi va speria pe șoferi / video

În cadrul emisiunii „DE Ce Conducem“, la DC News, Titi Aur, specialist în conducere defensivă, a vorbit despre amenzile pentru utilizarea telefonului mobil la volan.

„Amenda pentru utilizarea telefonului mobil la volan e între 6 și 8 puncte de amendă. Punctul de amendă e 165 de lei acum, iar amenda înseamnă undeva la 1320 de lei. E mare, e mică?“, a întrebat jurnalistul Florin Răvdan.

„Un șofer care are bani puțini, care are un salariu normal, când primește o amendă de peste 1.300 de lei este mult. De cealaltă parte, pentru șmecherul care are mașină de 150.000 de euro și care a plecat din club și are tot felul de urgențe, ăla îi spune polițistului: Dă-mi amendă dublă, că eu când trec înapoi trec tot cu telefonul la ureche, că eu am de vorbit și nu contează la mine banii ăștia! Depinde din care parte ne uităm.

Din punctul meu de vedere, amenda nu este mare, pentru că, deși nu este oficial, telefonul mobil a ajuns de mult motivul principal pentru producerea unui accident. Această distragere numită telefon - că îl țin în mână, că nu îl țin, că mă uit doar cu coada ochiului, că folosesc handsfree - a devenit și este o cauză principală, dar o cauză care nu apare în statistici.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Unghiul mort la volan. Titi Aur a spus cum trebuie reglată oglinda / video

Ar trebui ca, cel puțin în caz de accident, să fie permisă percheziția informatică a telefonului. Nu să se afle ce a vorbit și cu cine a vorbit șoferul, ci să se vadă dacă utiliza telefonul în timp ce conducea. Acest lucru ar fi necesar în primul rând pentru că ar speria pe cei de la volan, că în caz de accident pot fi verificați, iar în al doilea rând pentru a ajunge la niște statistici corecte.

Acum, dacă se uită cineva la statistică, el vede că telefonul nu a omorât pe nimeni. În momentul în care telefonul va apărea drept cauză principală pentru accidente, presa va prelua. Acum, Poliția Rutieră publică statistica, iar presa vede cine sunt vinovații. Beneficiarul, cititorul, nu vede că și utilizarea telefonului ar fi printre cauzele accidentelor. „Beneficiem“, din păcate, de informații neconforme“, a spus, la DC News, Titi Aur.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Zidurile morții de pe șoselele României. Titi Aur: Pe mine m-au speriat. E ceva de nedescris / video

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News