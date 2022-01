Ambasada SUA la București: Rusia a invadat Republica Moldova și Ucraina. Cine este agresorul? Reacția Ambasadei Federației Ruse / Sursă foto: Facebook U.S. Embassy Bucharest

În contextul unor negocieri între Alianța Nord-Atlantică și Federația Rusă, care au loc la Bruxelles, privind situația tot mai tensionată din Ucraina, Ambasadele SUA și Federației Ruse distribuie postări în care se acuză reciproc de agresiune.

O postare publicată de Ambasada Statelor Unite ale Americii la București arată într-u mod elocvent strategia pe care a folosit-o Rusia cu statele state sovietice din jurul Mării Negre:

„Rusia a invadat Republica Moldova în 1991-1992 ... și nu a mai plecat.

Rusia a invadat Georgia în 1991-1993 și apoi în 2008 ... și nu a mai plecat.

Rusia a invadat Ucraina în 2014 ... și nu a mai plecat.

Vedeți un tipar aici?

Cine este agresorul?“, a scris, pe Facebook, Ambasada Statelor Unite ale Americii.

Ambasada Federației Ruse, replică

Ulterior, ambasada Rusiei la București a venit cu o replică pe Facebook.

Vă propunem să luaţi cunoştinţă de un articol despre modul în care Armata Americană ”protejează pacea și libertatea” în Afganistan, Irak, Siria.

”Potrivit organizației nonprofit Airwars, SUA au efectuat peste 91.000 de atacuri aeriene în șapte zone de conflict majore din 2001, cu cel puțin 22.000 de civili uciși dar, probabil, până la 48.000.”.

”..într-o campanie de doi ani numită Operațiunea Haymaker, 9 din cei 10 afgani uciși în loviturile cu drone din SUA nu au fost ținta vizată. Pentru SUA, acesta a fost costul acceptabil pentru a face afaceri”.

NATO şi Rusia, decizie privind situația de la granița cu Ucraina

Alianţa Nord-Atlantică şi delegaţia rusă au stabilit, miercuri, cu ocazia reuniunii Consiliului NATO-Rusia, să continue dialogul, în pofida tensiunilor generate de mobilizarea truelor ruse în apropierea frontierelor Ucrainei, anunţă secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, potrivit Mediafax.

"Ambele părţi au exprimat necesitatea de a dialoga şi de a analiza posibilitatea programării unor viitoare reuniuni", a afirmat Jens Stoltenberg, conform agenţiei Associated Press, subliniind însă că discuţiile despre Ucraina nu vor fi simple.

"Există diferenţe semnificative între ţările NATO şi Rusia" în privinţa Ucrainei, a precizat secretarul general NATO, reafirmând ideea că Administraţia de la Kiev are dreptul să stabilească propriile politici în materie de securitate şi că NATO va menţine posibilitatea admiterii de noi state. "Nimeni altcineva nu trebuie să aibă nimic de spus, sigur că Rusia nu are drept de veto" privind extinderea NATO, a insistat Stoltenberg.

La rândul său, subseretarul de Stat american Wendy Sherman a afirmat, miercuri, că oricare naţiune europeană are dreptul de a adera la NATO dacă doreşte acest lucru. "Am reafirmat principiile fundamentale ale sistemului internaţional şi ale securităţii europene: orice ţară are dreptul suveran de a-şi alege direcţia", a subliniat Wendy Sherman.

Aceasta a fost prima reuniune a Consiliului NATO-Rusia organizată în ultimii doi ani (citește continuarea AICI).

