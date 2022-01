NATO şi Rusia, decizie privind situația de la granița cu Ucraina

Alianţa Nord-Atlantică şi delegaţia rusă au stabilit, miercuri, cu ocazia reuniunii Consiliului NATO-Rusia, să continue dialogul, în pofida tensiunilor generate de mobilizarea truelor ruse în apropierea frontierelor Ucrainei, anunţă secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, potrivit Mediafax.

"Ambele părţi au exprimat necesitatea de a dialoga şi de a analiza posibilitatea programării unor viitoare reuniuni", a afirmat Jens Stoltenberg, conform agenţiei Associated Press, subliniind însă că discuţiile despre Ucraina nu vor fi simple.

"Există diferenţe semnificative între ţările NATO şi Rusia" în privinţa Ucrainei, a precizat secretarul general NATO, reafirmând ideea că Administraţia de la Kiev are dreptul să stabilească propriile politici în materie de securitate şi că NATO va menţine posibilitatea admiterii de noi state. "Nimeni altcineva nu trebuie să aibă nimic de spus, sigur că Rusia nu are drept de veto" privind extinderea NATO, a insistat Stoltenberg.

La rândul său, subseretarul de Stat american Wendy Sherman a afirmat, miercuri, că oricare naţiune europeană are dreptul de a adera la NATO dacă doreşte acest lucru. "Am reafirmat principiile fundamentale ale sistemului internaţional şi ale securităţii europene: orice ţară are dreptul suveran de a-şi alege direcţia", a subliniat Wendy Sherman.

Aceasta a fost prima reuniune a Consiliului NATO-Rusia organizată în ultimii doi ani.

SUA, propunere pentru Rusia

Joi, la Viena, vor fi negocieri în cadrul Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE). Statele Unite au propus Rusiei, la reuniunea desfăşurată luni la Geneva, măsuri de îmbunătăţire a stabilităţii strategice, fiind abordată inclusiv tema sistemelor balistice, în timp ce delegaţia rusă a insistat pentru obţinerea unor garanţii juridice din partea Alianţei Nord-Atlantice. Rusia insistă ca Ucraina să nu devină membră NATO, în timp ce subsecretarul de Stat american Wendy Sherman a declarat că Moscova "nu poate dicta termenii politicilor externe ale altor ţări" şi nici modul în care se extinde Alianţa Nord-Atlantică.

Rusia a generat preocupări în Occident din cauza activităţilor militare în apropierea frontierelor Ucrainei. Administraţia de la Kiev susţine că Rusia a mobilizat zeci de mii de militari la frontierele Ucrainei şi pregăteşte un atac. De asemenea, Moscova este acuzată de intensificarea susţinerii acordate insurgenţilor separatişti proruşi din regiunile ucrainene Doneţk şi Lugansk.

Administraţia Vladimir Putin argumentează că poate mobiliza militari oriunde pe teritoriul Rusiei şi cere Statelor Unite şi Alianţei Nord-Atlantice garanţii că nu vor instala echipamente militare ofensive în apropierea frontierelor ruse. De asemenea, Rusia se opune extinderii NATO spre est.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News