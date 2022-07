Amazon îşi face loc pe piaţa medicală. Cumpără o companie cu 18 dolari pe acţiune

Tranzacţia se face la un total de 3,49 miliarde de dolari. Este vorba despre compania One Medical, subsidiară a 1Life Healthcare Inc. Această companie operează 182 de cabinete medicale în 25 de oraşe din SUA. Clienţii plătesc un abonament lunar pentru acces la medici şi la serviciile medicale oferite non-stop.

"Considerăm că îngrijirea medicală este sus în lista lucrurilor care au nevoie de reinventare", a declarat Neil Lindsay, vicepreşedintele care conduce intrarea Amazon în piaţa medicală.

În ultimii ani, Amazon a lansat o farmacie online, ca urmare a achiziţionării farmaciei PillPack Inc., şi a pus bazele unei clinici la care au acces angajaţii companiei. One Medical ar fi a treia cea mai scumpă achiziţie făcută de Amazon, după Whole Foods Market şi studioul Metro-Goldwyn-Mayer.

Ca urmare a acestui anunţ, acţiunile Amazon au crescut cu aproape 1%, în timp ce acţiuni 1Life Healthcare au crescut cu aproape 66%.

Amazon nu a fost singurul client interesat de achiziţia One Medicale. Se pare că şi CVS. Carlyle Group Inc a făcut o ofertă. Această companie investise deja 350 milioane de dolari în One Medical în 2018, însă acum renunţă la cei 7% pe care îi deţinea ca urmare a acordului cu Amazon, scrie bloomberg.

Amazon: Două demisii în doar 48 de ore la începutul lunii iunie

Demisia lui Dave Clark, super managerul responsabil de divizia de consumatori, i-a luat pe toți prin surprindere. Un rămas bun după 23 de ani care coincide cu încetinirea creșterii activităților cruciale de e-commerce ale companiei, potrivit Rainews.

„Ultimii câțiva ani au fost cei mai dificili și mai imprevizibili din istoria diviziei de consumatori și îi sunt deosebit de recunoscător lui Dave pentru conducerea sa”, spune CEO-ul Amazon, Andy Jassy.

Operațiunile logistice ale companiei Amazon, care erau sub supravegherea lui Clark, au fost puse la grea încercare în timpul pandemiei, forțând gigantul vânzărilor online să-și extindă rețeaua pentru a accelera livrările.

Odată cu sfârșitul blocajelor, însă, Amazon s-a trezit cu prea mult spațiu și prea multe depozite și acum, conform zvonurilor raportate de Wall Street Journal.

Demisia sa care va fi efectivă de la 1 iulie, vine la mai puțin de un an după ce Jassy a preluat conducerea Amazon de la Jeff Bezos, care a decis să se dedice companiei Blue Origin.

Amazon în pierdere. Este prima dată din 2015

Datele pentru primul trimestru din 2022 marchează cu 3,8 miliarde de dolari mai puțin. Directorul general, Andy Jassy: „Pandemia și războiul ulterior din Ucraina au adus o creștere de cheltuieli și provocări neobișnuite”

Tradus: o pierdere de aproape 4 miliarde de dolari în primul trimestru din 2022. Este prima dată când se întâmplă acest lucru din 2015. O pierdere care vine după marile rezultate din 2020, an în care gigantul american înregistrase un record de creștere față de precedentele.

În timp ce fluxul de numerar operațional al Amazon a scăzut la 39,3 miliarde de dolari – comparativ cu 67,2 miliarde de dolari din anul precedent – vânzările nete conduse de divizia de cloud computing a companiei, Amazon Web Services, dimpotrivă, au crescut cu 7%.

Directorul general Andy Jassy a adăugat că Amazon se confruntă cu costuri în creștere cu „presiuni inflaționiste pe lanțul de aprovizionare continuu”.

Pentru trimestrul curent, Amazon se așteaptă la venituri din exploatare între o pierdere de 1 miliard de dolari și un profit de 3 miliarde de dolari, față de 7,7 miliarde de dolari pentru aceeași perioadă din 2021.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News