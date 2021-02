Alina Laufer, primele declarații despre gemenii născuți prematur: Băiețelul are nevoie de AJUTOR

Alina Laufer a născut luni dimineața, prematur, o pereche de gemeni, fetiță și băiat. Soția politicianului Ilan Laufer a ajuns de urgență la spital, după ce i s-a rupt o membrană.

După ce a ieșit din Terapie Intensivă, aceasta a publicat prima imagine după naștere și a vorbit despre starea celor doi micuți aflați în incubator.

"Fetele sunt nerăbdătoare, băiețelul are nevoie de ajutor din partea medicilor. El nu s-a adaptat la mediul extern. Astăzi deja e ceva mai bine. Plutesc, e o minune să-ți vezi copiii luptând pentru viață. Nu voi părăsi spitalul până când ei nu vor fi în siguranță. Nu plec nici bătută acasă, nu am cum să-mi părăsesc puișorii. Jumătate de oră stau alături de ei, le spun să lupte. Când vezi copii prematuri te înduioșezi, sunt niște mici luptători. Doamna doctor a zis să am răbdare. O să-i scoatem de aici, mari și frumoși", a declarat Alina Laufer, la Teo Show.