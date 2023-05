Alimente benefice sănătății, pe care le consumi incorect. Află care sunt acestea

Broccoli conține substanțe care ucid celulele canceroase. Dar dacă fierbi prea mult timp această legumă, unele dintre aceste elemente utile se vor pierde iremediabil. Prin urmare, broccoli trebuie gătit la abur sau copt în cuptor.

Căpșuni. Când cumperi căpșuni, nu te grăbi să rupi cozile. Atunci când toate cozile sunt îndepărtate, se pierde o parte din vitamina C. Cumpără căpșuni doar în sezonul lor. Dacă dorești cu adevărat să mănânci căpșuni coapte, atunci nu cumpăra căpșuni „de peste mări”. Cumpără mai bine fructe congelate, care au mai multe vitamine!

Ceai negru. Nu bea ceai negru cu lapte. Studiile științifice au arătat că toate catechinele din ceai, atât de utile pentru sistemul cardiovascular, își pierd activitatea și sunt greu de absorbit atunci când intră în contact cu proteinele din lapte.

Semințe de in. Este puțin probabil să obții fibre utile, acizi grași Omega-3, antioxidanții din semințele de in, dacă le amesteci cu chefir sau iaurt. Nutriționiștii te sfătuiesc să macini semințele de in în pulbere înainte de utilizare. După o astfel de prelucrare, vor ieși toate substanțele utile, de care organismul are nevoie.

Sparanghel. Pentru a păstra toate componentele utile, gătește sparanghelul la aburi. De asemenea, îl poți prăji repede într-o tigaie încinsă. Ar trebui să fie moale, dar puțin crocant. Nu-l fierbe pentru a nu pierde niciun gram de vitamine utile. Nu arunca apa după ce ați gătit sparanghelul la abur. Folosește această apă pentru a face sos sau o supă.

Usturoi. La zdrobirea cățeilor de usturoi se eliberează alicina, care inhibă creșterea celulelor canceroase, bacteriilor și ciupercilor. Dar pentru a profita la maximum de usturoi, lasă-l să stea 10 minute după zdrobire. În acest caz, toată alicina va fi eliberată complet și poți adăuga usturoiul în salate, supe și alte feluri de mâncare.

Iaurt. Uneori deschizi iaurtul grecesc și vezi un lichid limpede pe suprafața lui. Nu-l arunca niciodată. Este un zer bogat în proteine ​​și calciu. Doar amestecă iaurtul cu o lingură și consumă-l. Uneori, când pregătești o rețetă, adaugi iaurt. Nu vei pierde calciu și proteine, dar va trebui să iei rămas bun de la bacteriile utile.

Roșii Toată lumea știe că roșiile conțin licopen, un antioxidant foarte util pentru prevenirea aterosclerozei și protejarea vaselor de sânge de distrugere. Dar pentru a-l obține în cantitate maximă, roșiile trebuie supuse unui tratament termic: fierte, prăjite sau coapte.

Cereale și fasole. Cerealele neprelucrate și fasolea uscată conțin în coaja lor fitați, niște antioxidanți care, venind in contact cu vitaminele și mineralele, împiedică organismul să le absoarbă în totalitate.

Înainte de a găti, înmoaie boabele de fasole peste noapte (sau cel puțin câteva ore) în apă. În primul rând, asta va ajuta la eliminarea fitaților, iar în al doilea rând, va simplifica activitatea stomacului și a intestinelor. Toate substanțele utile (printre acestea zincul și fierul) ​​nu vor dispărea, ci dimpotrivă, vor fi absorbite mai bine și mai repede de organism.

