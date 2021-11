Alfred Bulai, peripeţii după ce i-au spart maşina în Italia: Aveau liber o săptămână, n-aveau ei nicio treabă!

Vezi și: Ziua Naţională. Bulai: Când eram copil, eram fericit de 1 Mai și de 23 August. De 1 Decembrie nu poți să faci picnic în mocirlă.

„Nu oi avea tu petrecere de 1 Decembrie, dar ai 9 zile libere dacă faci punte. Nu-mi aduc aminte de premier care să fi refuzat așa-numita «punte» de vacanță. Cu zilele libere date, dacă îți iei concediu joi și vineri, ai liber de vineri până luni, 9 zile”, a punctat Val Vâlcu. „Se întrerup serviciile publice, nu mai lucrează administrația, stă țara 9 zile”.

„Trebuie să știm că noi, în România, avem cele mai puține sărbători oficiale din Uniunea Europeană. Alții au mult mai multe, au inventat foarte multe sărbători. La noi au mai crescut fiindcă au mai băgat niște sfinți”, a răspuns Alfred Bulai.

Peripeția din Italia

„Eu am fost în Italia acum mulți ani, cu mașina. Bineînțeles, mi-au spart mașina, au spart geamul de la șofer și au luat niște nimicuri, dar a fost problemă cu geamul. Eram în august și m-am dus la poliție, îmi trebuia proces verbal. M-am dus la ăia la hotel și i-am înjurat, mașina era în parcarea hotelului... Eram în Roma, iar hotelierii mi-au zis «De unde service?».

Aveam un Renault pe vremea aceea, deci mașină europeană, nu era orice. «Nu cred că găsiți în Roma». Mi-au zis că vine Sfânta Maria, era 10-11 august și au cam închis toți. Atenție, pe 15 este Sfânta Maria. «Poate găsiți prin Napoli», au mai zis ei.

M-am plimbat în ziua aceea... am văzut Roma profundă, am văzut periferiile, Rahova arată bine de tot în comparație. Am găsit vreo 4-5 service-uri de Dacia, abia am găsit service de Renault. Ăia făceau curat, mi-au zis să vin a doua zi la prima oră. Când deschideau? În data de 20 și ceva august, aveau o săptămână de Sfânta Maria, n-aveau ei nicio treabă!”, a povestit Alfred Bulai.

Așa e în Europa de Sud

„Partea amuzantă e că te aștepți ca un service să fie închis de sărbătoare, dar aveam 5-6 restaurante în jurul hotelului, dar unul a rămas deschis. Restul erau închise de Sfânta Maria. (...) Așa e în Europa de Sud. Dacă te duci prin Spania și vine maică-ta în vizită, Doamne ferește, cum să te duci la serviciu! E obligatoriu să ai liber. Când erau cu coride, ziua orașului tău, nu te duci la serviciu. Ține de cum s-a negociat, de importanța sărbătorilor”, a conchis sociologul.