Alexandru Rafila s-a vaccinat cu doza booster

Alexandru Rafila, a declarat că s-a vaccinat cu doza booster, deși anterior spusese că nu trebuie neapărat să facă acest lucru pentru că a trecut prin boală, transmite Mediafax. Ministrul Sănătății a precizat la Digi 24 că s-a vaccinat săptămâna trecută.



„Da. Am făcut și eu săptămâna trecută, exact acum 7 zile am făcut doza a treia. Urmează o perioadă în care și România va trebui să adapteze deciziei Comisiei Europene privind valabilitatea vaccinării, în sensul că doza 3-a sau a 2-a, deci boosterul, trebuie efectuat într-un interval de maxim 9 luni.”, a spus Rafila.



Alexandru Rafila a declarat, anterior, că a trecut prin boală, astfel încât nu ar trebui să facă neapărat doza a treia de vaccin. După introducerea certificatului COVID european care prevedea trei doze, Rafila a spus că va face doza booster dacă va trebui să circule în spațiul european. Alexandru Rafila a fost infectat cu SARS-CoV-2 în decembrie 2020.

Alexandru Rafila a spus dacă își va vaccina copilul împotriva COVID-19

Alexandru Rafila a fost întrebat ieri dacă își va vaccina copilul împotriva noului coronavirus. Ministrul Sănătăţii a declarat că nu are nicio reţinere să îşi imunizeze copilul împotriva SARS-CoV-2, acesta fiind pregătit şi chiar ştie despre discuţiile legate de utilitatea serului.





"Aici nu este vorba curaj, e vorba de o manoperă medicală care previne o boală sau posibilele complicaţii şi nu am niciun fel de reţinere în a face acest lucru. Chiar mă întreabă când îl vaccinez. Eu nu pot să îl vaccinez înainte să existe vaccin. El va fi disponibil începând cu ziua de 26 ianuarie (pentru copiii cu vârsta între 5 şi 11 ani - n.r.). Discuţiile legate de utilitatea vaccinării le ştie. L-am vaccinat şi împotriva gripei, am făcut-o şi anul trecut. Deja aici am o componentă proactivă, e pregătit şi mă întreabă când urmează să facem acest lucru", a răspuns Rafila, în emisiunea Insider Politic de la Prima TV, atunci când a fost întrebat dacă are curaj să îşi vaccineze copilul. Vezi mai mult AICI.

VEZI ȘI: Alexandru Rafila, veste bună pentru români. Când vom scăpa de mai multe restricții." Vârful valului 5, în perioada 10-15 februarie"

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News