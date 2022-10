Alexandru Rafila: 1% din totalul cazurilor externate sunt infecţii asociate asistenţei medicale. Lucrăm ca ele să se poată raporta

"România în momentul de faţă raportează, după o evoluţie crescătoare, 1% din totalul cazurilor externate ca fiind infecţii asociate asistenţei medicale. Media la nivel european este de 7%. Noi am crescut de la 0,2% la 1%. La nivelul UE sunt în fiecare an 37.000 de decese care sunt datorate infecţiilor asociate asistenţei medicale, iar numărul de decese care sunt parţial atribuite acestor infecţii, pentru că pacienţii au multe alte patologii foarte complicate, este de cel puţin trei ori mai mare. (...)

România are circa 5% din populaţia Uniunii Europene şi, dacă ar fi să extrapolăm aceste cifre la nivelul ţării noastre, am vedea că şi în România numărul de decese care ar putea să fie atribuite infecţiilor asociate asistenţei medicale în mod real ar fi probabil de circa 1.700 care s-ar înregistra la nivelul unui an în România. (...) Zilnic în România sunt în medie, conform estimării, probabil, în jur de cinci decese. Aceasta este situaţia", a afirmat Rafila, într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.

"Avem o problemă majoră în România"





El a adăugat că nu există nicio ţară în lume în care să nu existe infecţii asociate asistenţei medicale, subliniind necesitatea acestora.



"Sigur că lucrul acesta ar trebui să îl constatăm, să îl raportăm corect, pentru că se întâmplă. (...) Noi lucrăm ca ele să se poată descoperi, să se poată raporta, să se ia măsuri încât să fie mai puţine infecţii cu bacterii multirezistente, pentru că avem o problemă majoră în România - avem cea mai proastă situaţie din punct de vedere al bacteriilor multirezistente care produc infecţii invazive, pentru că se folosesc cele mai multe antibiotice. (...) În ceea ce priveşte consumul de antibiotice, suntem pe locul întâi în Uniunea Europeană", a precizat Alexandru Rafila.

Ministerul Sănătății, lămuriri despre decesele provocate de infecțiile nosocomiale în Cluj-Napoca și Târgu Mureș

Recent, Ministerul Sănătății a oferit mai multe lămuriri referitoare la informațiile apărute în presă privind decesele provocate de infecții nosocomiale în Cluj-Napoca și Târgu Mureș.

"Dorim să aducem lămuriri referitoare la informațiile apărute în presă despre IAAM înregistrate la Cluj-Napoca și Târgu Mureș.

1. Târgu Mureș

Ministerul Sănătății a fost informat în data de 14 octombrie 2022, la ora 16.00 despre existența unui focar de IAAM cu 6 cazuri, din care 5 s-au soldat cu deces, începând din data de 8 octombrie. Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a dispus deplasarea imediată a secretarului de stat Adriana Pistol la Târgu Mureș pentru a verifica la fața locului situația și a se asigura că măsurile luate sunt cele corecte.

Potrivit datelor medicale puse la dispoziție de Spitalul Clinic Județean Târgu Mureș aflat în subordinea Consiliului Județean Mureș, pacienții care au decedat aveau multiple patologii și spitalizări cu durată mare în secția de terapie intensivă. Aceștia erau în stare critică în momentul internării în secția ATI, motiv pentru care au necesitat multiple manevre medicale invazive, inclusiv suport ventilator. Germenii izolați din focar au fost Piocianic și Acinetobacter multirezistenți la antibiotice.

Cu ocazia vizitei, au fost suspendate internările în secția ATI, iar intervențiile chirurgicale au fost sistate; a început imediat activitatea de curățenie și dezinfecție a secției, s-au recoltat probe pentru evaluarea bacteriologică a pacienților existenți în secție și a personalului medical. S-a decis ca personalul din întreg spitalul să fie reinstruit cu privire la măsurile de curățenie și dezinfecție, igienă a mâinilor, utilizarea echipamentului de protecție și managementului deșeurilor.Rezultatele probelor recoltate de la pacienții din secția de terapie intensivă au fost negative.

2. Cluj-Napoca

La cererea Ministerului Sănătății, DSP Cluj, respectiv Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj -Napoca, au informat că în secția de neonatologie a fost înregistrat un deces la un copil prematur cu multiple probleme medicale și care a fost infectat cu bacteria Serattia marcensesns. Din ancheta epidemiologică efectută, reiese că nu au fost înregistrate alte IAAM în secția de neonatologie în aceeași luna (septembrie 2022), precum nici alte decese care să fi fost cauzate de IAAM.

Nu există niciun fel de informații referitoare la 4 decese, așa cum în mod eronat s-a vehiculat în spațiul public. Ministerul Sănătății este conștient de importanța problematicii IAAM în spitalele din România și a elaborat acte normative necesare controlului IAAM, ghiduri de proceduri de bună practică în domeniile Microbiologiei, Epidemiologiei și prescrierii de antibiotice. Facem, de asemenea, demersuri pentru raportarea corectă a acestor infecții de către toate spitalele din România, însă este nevoie de o abordare constructivă pentru cunoașterea și aducerea sub control a acestui fenomen, din partea întregii societăți", a transmis Ministerul Sănătății printr-un comunicat de presă.

