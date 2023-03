Alexandru Abagiu, un nou jurat al emisiunii “Bravo, ai stil!”

Educând gustul unui public numeros şi variat, generând comunităţi uriaşe de fani, dar şi lansând generaţii de influenceri şi vedete de televiziune, emisiunea s-a impus ca un trendsetter în materie de formate TV, precum şi ca un reper al stilului pentru concurente şi pentru milioanele de urmăritori din faţa micului ecran şi din social media.

În sezonul ce va începe cu o ediţie specială, pe 2 aprilie, la Kanal D2, Alexandru Abagiu, celebrul make-up artist, se alătură Ralucăi Bădulescu şi lui Maurice Muteanu, cei doi membri ai juriului, apreciaţi de-a lungul timpului pentru prezenţa lor inspiraţională. Cel de-al optulea sezon “Bravo, ai stil!” va aduce în atenţie încă o latură extrem de importantă în această industrie, un aspect esenţial în definirea unui stil personal, prin expertiza unui specialist în domeniul make-up-ului, Alexandru Abagiu.

Alexandru Abagiu, un adevărat magician al culorii și al tehnicii machiajului

Noul jurat al “Bravo, ai stil!”, Alexandru Abagiu, a lucrat cu nume mari precum Claudia Schiffer, Natalie Portman şi Penelope Cruz.

Cu o carieră de peste 25 de ani în domeniul modei şi al frumuseţii, Alexandru Abagiu este un adevărat magician al culorii si al tehnicii machiajului. Munca sa a putut fi admirată în numeroase campanii pentru clienţi mondiali de top precum Victoria’s Secret, L'Oréal, Garnier, Lancôme, sau în publicaţii internaționale precum Cosmopolitan, Glamour, Vogue USA, Elle etc. Alexandru Abagiu a colaborat cu nume celebre precum Claudia Schiffer, Natalie Portman, Penelope Cruz, Aishwarya Rai, Jude Law, Alain Delon etc. , de asemenea, cu mari fotografi, precum şi cu cele mai importante nume din domeniul frumuseţii, pentru proiecte de referinţă. Cele trei premii Elle Style Awards câştigate pentru Best Make-up Artist îl plasează în Hall of Fame de peste cinci ani, în cadrul Elle International.

Alexandru Abagiu este make-up artist oficial Lancôme in România. A lucrat 10 ani şi în culisele Festivalului Internaţional de Film de la Cannes ca make-up artist pentru L’Oréal, dar şi al starurilor de prim calibru din întreaga lume. Cu toată această experienţă extraordinară, Alexandru Abagiu va veni în sprijinul concurentelor de la “Bravo, ai stil!”, în calitate de mentor, de profesor.

“Sunt onorat de invitaţia de a face parte din acest proiect, urmăresc <Bravo, ai stil!> încă de la prima ediţie a show-ului, atât din perspectiva unui simplu telespectator, cât şi din perspectiva profesionistului care încearcă să rămână ancorat în realitatea în care activează şi să îi ia pulsul. Sunt foarte fericit să mă aflu la masa Juriului <Bravo, ai stil!> şi îmi doresc să văd noua generaţie de concurente, să le înţeleg reperele, să le observ mai de aproape estetica şi să ma las surprins şi intrigat. Şi pentru că rolul meu în emisiune este, în primul rând, unul educativ, îmi doresc să pun pe tavă toate informaţiile pe care am avut şansa să le acumulez în aceşti ani mulţi de experienţă. Cred că va fi un nou sezon foarte proaspăt, cu potenţial enorm în conturarea următorului val de influenceri şi formatori de opinie în modă şi beauty”, a spus Alexandru Abagiu.

Raluca Bădulescu, supranumita “Regina Regească”, extrem de populară pentru stilul personal inconfundabil şi pentru modul tranşant în care își afirmă părerile, strălucitoare la fiecare apariţie, le va ghida în continuare pe concurente pe drumul atât de provocator al competiţiei. Iar Maurice Munteanu, un adevărat arbitru al eleganţei, plin de vervă, cu un ochi critic necruţător, se va afla în continuare la masa Juriului, surprinzând de fiecare dată esenţialul.

Din 2 aprilie, de la 19:00, la Kanal D2, o noua generaţie de concurente, încă necunoscute publicului larg, îi vor încânta pe telespectatori cu alegerile lor stilistice. Mai multe detalii despre lansarea noului sezon “Bravo, ai stil!”, la Kanal D2, precum şi despre mecanismul de concurs veţi putea afla în curând, prin intermediul comunicatelor de presă şi al materialelor exclusive de pe proprietățile oficiale ale Dogan Media International.

