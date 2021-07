Alertă în Galați, după un apel la 112. 'Criminalilor, dați-mi drumul!'

Ieri, 9 iulie, Poliția din Galați a fost în alertă, după un apel la 112. Un bărbat a sunat la numărul unic de urgență și a strigat 'Criminalilor, dați-mi drumul!', iar apoi convorbirea s-a întrerupt. Ulterior, s-a încercat contactarea apelantului de mai multe ori, dar telefonul era închis.

Misterul a fost elucidat cu ajutorul serviciilor speciale, care au localizat apelul.

IPJ Galați a informat că 'la data de 9 iulie, în jurul orei 17.00, Poliția Municipiului Galați a fost sesizată, prin intermediul Dispeceratului 112, cu privire la faptul că un bărbat a apelat serviciul de urgență, de pe o cartelă telefonică prepay, operatorul auzindu-l pe acesta tipând "Criminalilor, dați-mi drumul!", după care convorbirea s-a întrerupt.

S-a încercat, de mai multe ori, contactarea apelantului, dar rezultatul a fost negativ, întrucât telefonul fusese închis. Mai multe patrule de poliție au fost dirijate în zona în care STS a localizat apelul, polițiștii efectuând verificări la societățile comerciale și imobilele din zonă. Totodată, a fost întocmit dosar penal pentru infracțiunea de lipsire de libertate în mod ilegal'.

Apelantul fusese preluat de ambulanță și dus la Psihiatrie

În cele din urmă, polițiștii au identificat apelantul și au stabilit împrejurările în care a fost făcut apelul.

'Este vorba despre un bărbat, de 27 de ani, din comuna Șendreni, din verificări rezultând că, în cursul aceleiași zilei, întrucât manifesta o stare de agitație psihomotorie, acesta fusese preluat de pe stradă, de un echipaj al Ambulanței, și condus la Spitalul de Psihiatrie, apelul telefonic fiind efectuat în aceste împrejurări', a mai transmis IPJ Galați, conform Pro Lider FM.

Cercetările în acest caz continuă.

Tot în Galați:

Dispecerul 112 care nu a oferit ajutor în cazul fetei dispărute, suspendat

Angajata Serviciului Județean de Ambulanță Galați, reclamată de o mamă pentru că nu a ajutat-o când a anunțat dispariția fetei sale de 16 ani, cu probleme psihice, a fost suspendată temporar de la dispecerat. Măsura decisă de conducerea SJA Galați a fost luată până la finalizarea anchetei disciplinare, aflată în derulare.

Incidentul a avut loc pe 2 iulie

Adolescenta cu probleme psihice severe a dispărut când se afla la plimbare cu femeia care, de 12 ani, îi ține loc de mamă. Fata este pacient la neuropsihologie pediatrică și recent revenise de la spital.

Dispecerul i-ar fi spus femeii care își căuta fata că „Poliția nu este pe fir. Dar nici Poliția nu aleargă după ea. Dacă ea este fugită și n-o vede nimeni, unde s-o caute Poliția, doamnă?”. Mai mult, dispecerul i-ar fi spus femeii și că, „dacă i-ați pierdut urma, doamnă, când o găsiți, este liniștită și vrea să meargă la spital, reveniți la 112. Nu vine nimeni s-o caute în tot orașul”. (Citește mai mult AICI.)