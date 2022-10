Aleksandr Lukaşenko le cere belaruşilor să i se supună „dacă vor să trăiască liniştiţi'': Strângeți din dinţi și faceți ce vă spun eu

Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko, le-a cerut joi belaruşilor să i se supună dacă vor să trăiască liniştiţi, în contextul în care ţara s-ar putea vedea implicată în aşa-numita operaţiune militară specială a Rusiei în Ucraina, transmite EFE.

Dacă vor ca totul să fie liniştit, dacă vor să facă baie şi să le facă baie copiiilor lor cu apă caldă, dacă vor să aibă căldură în case, să aibă gaz, combustibil, să aibă ce mânca şi cu ce să se îmbrace, atunci să strângă din dinţi şi să facă ce le spun eu, a declarat Lukaşenko într-o reuniune cu guvernul, potrivit agenţiei de stat BELTA.

Lukaşenko, care la 10 octombrie a anunţat că a ajuns la un acord cu omologul său rus Vladimir Putin pentru a desfăşura un grup regional comun de trupe pe teritoriul belarus, a susţinut că le-a cerut militarilor să informeze poporul în legătură cu tot ceea ce se întâmplă.

Ştiţi, i-am însărcinat pe militari să menţină poporul informat în legătură cu tot ceea ce se întâmplă, a afirmat el. Lukaşenko s-a plâns că opozanţii săi îl acuză că încearcă să intimideze poporul belarus pentru a păstra controlul.

Dimpotrivă! Nu vreau să vă sperii. Pur şi simplu vreau să informez poporul de tot ceea ce se întâmplă, în proporţie de 100%. Şi ca poporul să ia apoi o decizie. Dacă vor să se bage în probleme, aşa să facă. Să pună mâna pe drapel şi tot înainte, a comentat el.

Preşedintele belarus, aflat la putere de mai bine de un sfert de secol, s-a confruntat în 2020 cu cele mai importante proteste din toate mandatele sale, după ultimele alegeri prezidenţiale, calificate drept frauduloase de opoziţie şi de comunitatea internaţională. De atunci, Lukaşenko a insistat să denunţe ceea ce el a numit ameninţări externe din partea NATO şi a Ucrainei şi a devenit cel mai important aliat al Rusiei, sprijinind chiar Moscova în campania sa militară împotriva ţării vecine.

VEZI ȘI: Aviaţia rusă a început să patruleze frontierele Uniunii Statale pe care Rusia o are cu Belarus, în cadrul grupării regionale de forţe, creată de ambele ţări pentru a contracara ameninţările Occidentului

Aviaţia rusă a început să patruleze frontierele Uniunii Statale pe care Rusia o are cu Belarus, în cadrul grupării regionale de forţe, creată de ambele ţări pentru a contracara ameninţările Occidentului, a informat joi Ministerul Apărării din Belarus, citat de EFE şi Reuters.



În acest moment, componenta de aviaţie rusă a grupării regionale de trupe realizează patrularea programată a frontierelor aeriene ale Uniunii Statale, a menţionat pe canalul său de Telegram ministerul belarus.



La 10 octombrie, preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko a anunţat că a decis împreună cu omologul său rus, Vladimir Putin, să desfăşoare un grup regional comun de trupe ca urmare a înrăutăţirii (situaţiei) la frontierele occidentale ale Uniunii Statale.



Ministerul Apărării de la Minsk a subliniat că grupul este desfăşurat pentru a garanta paritatea în domeniul securităţii militare şi menţinerea păcii în Belarus. Instituţia a adăugat că această decizie este pusă în aplicare în scopul întăririi protecţiei şi apărării frontierei de stat a Belarusului pentru reducerea activităţii militare în zonele de frontieră, dar că va fi pur defensivă.



Elementul central al grupului regional de forţe, care se află în patru poligoane de antrenament, îl reprezintă forţele armate din Belarus, precum şi formaţiuni militare din Federaţia Rusă.



Potrivit Ministerului Apărării belarus, numărul total al componentei ruse a grupului va fi de până la 9.000 de militari, circa 170 de tancuri, 200 de vehicule blindate de luptă şi 100 de tunuri şi mortiere cu un calibru mai mare de 100 de milimetri.



Reuters aminteşte că Rusia a lansat la 24 februarie invazia asupra Ucrainei, parţial şi de pe teritoriul Belarusului, desfăşurând trupe şi echipament din ţara vecină pentru ofensiva sa eşuată asupra Kievului, în primele zile ale războiului.



Belarus are 1.085 de kilometri de graniţă comună cu Ucraina şi se află la mai puţin de 100 de kilometri de capitala ucraineană. Deşi Lukaşenko a susţinut în mod repetat că Belarusul riscă să fie atacat de Kiev, el nu şi-a trimis până acum trupele să lupte alături de forţele Rusiei, în pofida temerilor ucrainenilor şi occidentalilor că ar putea s-o facă. Totodată, Ucraina neagă că ar reprezenta o ameninţare pentru Belarus, notează Reuters.

