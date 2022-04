Alegeri Prezidențiale în Franța: Sondaje extrem de strânse între cei doi candidați. Miza se pune pe electoratul de stânga

Diferența dintre candidați a crescut de la ultimul sondaj realizat de aceeși sursă, indicând o mișcare către Macron acum că este sigur că acesta se va confrunta cu Le Pen în turul doi.

Cota lui este în creștere cu trei puncte, în timp ce a ei este în scădere cu trei puncte, potrivit acestui sondaj, realizat în perioada 12-14 aprilie.

„Macron pare să fie într-o poziție ceva mai puternică înainte de Paște”, a spus Paul Hilder, fondatorul Datapraxis, potrivit The New StatesMan. „După ce a atenuat reformele nepopulare care vizau vârsta de pensionare și le-a semnalat alegătorilor de stânga că are nevoie de ei, acesta și-a îmbunătățit procentele în rândul grupurilor-cheie, cum ar fi alegătorii din mediul rural și cu educație scăzută. Dar situația lui rămâne fragilă: diferența este prea apropiată.”

98% dintre alegătorii din primul tur, atât pentru Macron, cât și pentru Le Pen, sunt siguri de alegerea lor și vor vota la fel și în al doilea tur, doar 2 la sută schimbându-și preferința. 89% dintre alegătorii lui Éric Zemmour, un radical anti-imigrație, vor merge pentru Le Pen, față de cele 11% pentru Macron.

Cursa pentru seducerea electoratului de stânga

Alegătorii de stânga vor aduce cel mai semnificant aport pentru rezultatul turului doi. Sondajul arată că alegătorii candidaților Yannick Jadot și Anne Hidalgo, de centru-stânga, s-au dus către Macron cu peste 90%. Cu toate acestea, aproximativ o treime dintre alegătorii stângistului Jean-Luc Mélenchon se vor abține sau își vor anula votul, în timp ce aproximativ o treime îl vor vota pe Macron și cealaltă treime pe Le Pen.

„Cele mai mari incertitudini pentru turul doi rămân prezența la vot și ceea ce fac alegătorii și indecișii lui Mélenchon”, a spus Hilder. „Așteptarea larg răspândită că Macron va câștiga oricum ar putea scădea prezența la vot în rândul alegătorilor de stânga”, a continuat acesta.

Alegătorii mai în vârstă se duc cel mai mult înspre Macron, potrivit sondajului. 60% dintre cei peste 55 de ani vor vota pentru Macron, cea mai mare marjă a oricărei grupe de vârstă. Alegătorii cu studii medii sau mai mici s-au împărțit pentru Le Pen cu 53%, în timp ce alegătorii cu studii superioare aleg Macron cu 69%. Cei din zonele rurale spun acum că îl vor alege pe Macron cu 51%, comparativ cu 48% în sondajul anterior.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News