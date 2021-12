Alegeri New York. Străinii vor avea drept de vot

Astfel, New York devine primul oraş important din Statele Unite care a făcut un astfel de pas, informează AFP. Această lege locală, adoptată cu 33 de voturi pentru, 14 împotrivă şi două abţineri urmează să permită "rezidenţilor permanenţi legali" şi "persoanelor autorizate să lucreze în Statele Unite" care locuiesc în New York şi nu au cetăţenie americană să participe la alegerile municipale, scrie Agerpres.



Mai mulţi aleşi democraţi ai consiliului municipal au salutat un vot istoric, la fel ca şi asociaţiile pentru apărarea drepturilor imigranţilor. Această măsură ar putea afecta aproximativ un milion de străini care locuiesc în New York, dintr-un total de 9 milioane de locuitori.



Capitala culturală şi economică a Estului american, bastion democrat şi progresist, a adoptat această măsură într-un moment în care dezbaterile privind accesul minorităţilor la vot sunt recurente în Statele Unite. Mai multe state americane au luat măsuri în ultimele luni, recurgând la acuzaţiile nefondate de fraudă prezidenţială din 2020, pentru a adopta legi menite să restrângă dreptul la vot, potrivit criticilor.



La sfârşit de mandat, primarul democrat al New York-ului, Bill de Blasio, şi-a pus întrebări în legătură cu autoritatea legală a metropolei de a permite votul străinilor în raport cu statul New York, asigurând totodată că nu se va opune. Dacă va fi implementată, măsura ar putea intra în vigoare de la începutul anului 2023.

Primarul din New York impune vaccinarea obligatorie pentru tot sectorul privat

Toţi 'angajaţii din sectorul privat din New York vor fi vizaţi de obligativitatea de vaccinare începând din 27 decembrie'

'Aici, la New York, am decis să lansăm un atac preventiv (împotriva noului coronavirus, n.r.) pentru a face într-adevăr ceva îndrăzneţ ca să oprim răspândirea COVID-19 şi pericolele pe care această boală le aduce pentru noi toţi', a declarat Bill de Blasio pentru postul de televiziune MSNBC.

El a precizat că toţi 'angajaţii din sectorul privat din New York vor fi vizaţi de obligativitatea de vaccinare începând din 27 decembrie', o măsură care priveşte aproximativ 184.000 de companii, societăţi şi magazine. De altfel, începând de la aceeaşi dată, 'newyorkezii cu vârste de peste 12 ani vor trebui să prezinte dovada că au primit trei doze de vaccin', a precizat actualul primar din New York, care va părăsi această funcţie pe 31 decembrie, când va fi înlocuit de Eric Adams, ales în urma alegerilor din 2 noiembrie.

Varianta Omicron a noului coronavirus a fost de acum confirmată în cel puţin 15 state federale americane - inclusiv câteva cazuri în statul New York, unde se află cel mai mare oraş din Statele Unite, deosebit de afectat de pandemia de COVID-19 în 2020, cu cel puţin 34.000 de decese, conform Agerpres.