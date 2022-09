Cele mai importante alegeri din Suedia, schimbare dramatică: democrații de extremă dreapta ar putea deveni a doua forță din Parlament

Stânga din Suedia se află la egalitate cu blocul de dreapta/extremă dreaptă în alegerile legislative al căror rezultat final ar putea fi decis de unul sau două locuri, potrivit rezultatelor parţiale, relatează Agerpres.



În timp ce sondajele la ieşirea de la urne indică un mic avans stângii, dreapta susţinută de extrema dreaptă a Democraţilor Suediei (SD) ar obţine majoritatea absolută de 175 de locuri faţă de 174 tabăra stângii, potrivit voturilor numărate în jurul orei locale 23:15 (21:15 GMT) la două treimi din secţiile de votare.



Aproape 7,8 milioane de alegători au fost chemaţi la urne în ţara cu 10,3 milioane de locuitori - unde participarea la vot este tradiţional ridicată - pentru a-i desemna pe cei 349 de membri ai Riksdag.

Alegerile din Suedia

Suedia s-a îndreptat duminică la urnă pentru unul dintre cele mai importante alegeri din memoria vie. Dacă sondajele sunt corecte, o țară cunoscută de mult pentru un stat social puternic și pentru democrația socială ar putea vedea democrații de extremă dreapta suedezi, care au rădăcini neonaziste și o atitudine anti-imigranți, devenind al doilea partid ca mărime din parlament și un jucător de rang înalt sub o alianță de guvernare de dreapta, relatează publicația Time.

Aceasta este o schimbare dramatică pentru o țară care a văzut, în mod tradițional, partidele de stânga conduse de actualul Partid Social Democrat și partidele de centru-dreapta conduse de Partidul Moderat Conservator.

Prim-ministrul social-democraților, Magdalena Andersson, a militat pe o platformă de reducere a violenței bandelor în rândul minorităților din comunitățile defavorizate, de protecție a bunăstării și de creștere a ocupării forței de muncă.

Parlamentul Suediei l-a înlăturat pe predecesorul ei Stefan Lofven anul trecut printr-un vot de cenzură, după ce Partidul de Stânga și-a retras sprijinul față de un plan guvernamental de slăbire a controlului chiriilor. Dar el a fost repus în funcție mai târziu, deoarece partidele de opoziție nu au avut suficient sprijin. Andersson a ajuns apoi la putere în noiembrie, după ce Lofven a demisionat; el conducea țara și partidul din 2014. ”Totul are un sfârșit și vreau să îi ofer succesorului meu cele mai bune condiții”, a spus Lofven, adăugând că demisia a fost ”nu ușoară, dar corectă”.

Ulf Kristersson de la Partidul Moderat și liderul opoziției a propus, în mod similar, să fie mai dur cu criminalitatea pentru a reduce violența bandelor. ”Este un lider tipic de opoziție; vrea să dea vina pe guvern pentru eșecurile politicii, în special pentru violența bandelor”, spune Jan Teorell, profesor de științe politice la Universitatea din Stockholm.

