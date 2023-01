Alegeri în Austria. Bogdan Aurescu: Rezultatul arată absenţa impactului folosirii temei Schengen

Ministrul de Externe al României, Bogdan Aurescu, a declarat, luni, că rezultatul alegerilor din Austria arată absenţa impactului folosirii temei Schengen în campanie şi a subliniat că România va continua demersurile privind aderarea la spaţiul de liberă circulaţie.



"Vedem rezultatele alegerilor din Austria. Ca ministru de Externe este necutumiar să comentez asupra rezultatelor unor alegeri interne dintr-un alt stat, dar aceste rezultate sunt foarte clare. Cred că se poate trage uşor concluzia cu privire la impactul sau absenţa impactului folosirii temei Schengen în Austria în această campanie sau în acest context electoral. De aici înainte cred că cel mai important este să continuăm şi să dezvoltăm dialogul pe care l-am început deja, un dialog constructiv pe care l-am declanşat cu Austria. Cred că este foarte important să continuăm toate demersurile pe care le-am început deja. (...) Noi suntem deschişi spre dialog la toate nivelurile, pe toate palierele, după cum aţi văzut deja, şi vom continua în mod activ, coordonat, toate aceste demersuri", a spus Aurescu, înainte de a participa la şedinţa Biroului Politic Naţional al PNL, transmite Agerpres.

Bogdan Aurescu: Noi am făcut toate gesturile de deschidere spre dialog constructiv





El a spus că autorităţile de la Viena trebuie să facă o evaluare cu privire la subiectul Schengen după rezultatul alegerilor.



"Noi am făcut toate gesturile de deschidere spre dialog constructiv. De asemenea, am arătat foarte clar că poziţia României este una de susţinere pentru măsuri care să întărească managementul frontierelor externe ale UE, măsuri care să combată migraţia ilegală, să facă frontierele externe ale UE mai sigure, chiar dacă România nu acceptă conexiunea artificială între acest subiect, mai ales în ceea ce priveşte migraţia ilegală din Austria şi lărgirea spaţiului Schengen cu România şi Bulgaria", a afirmat Aurescu.



El a subliniat că România lucrează cu Bulgaria în ceea ce priveşte dosarul Schengen.



Ministrul de Externe a precizat că a discutat cu peste două treimi din omologii săi din statele care sunt în acelaşi timp membre ale UE şi membre ale spaţiului Schengen.



"E vorba de 23 de state care votează în Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne. Practic, am discutat şi am obţinut mesaje de susţinere şi reconfirmări ale susţinerii din partea a aproximativ 15 miniştri de externe şi de afaceri europene din aceste state, iar aceste eforturi vor continua şi în perioada imediat următoare", a spus Aurescu.

"Avem toată susţinerea din partea Suediei"





El a subliniat că preşedinţia suedeză a Consiliului UE este extrem de hotărâtă să susţină România în această chestiune.



"Avem toată susţinerea din partea Suediei, care în perioada următoare va demara un proces de consultări. Sunt convins că şi Bulgaria continuă demersurile atât în relaţia cu Austria, cât şi în relaţia cu Olanda, pentru că Olanda se opune Bulgariei şi are o serie de condiţii care trebuie să fie îndeplinite de către Bulgaria, dar avem un dialog constructiv şi cu Bulgaria", a spus ministrul de Externe.



Aurescu a precizat că în perioada imediat următoare vor demara discuţiile în chestiunea Schengen la nivel de experţi din ministerele de interne ale României şi Austriei. El a mai afirmat că declaraţiile omologului olandez reprezintă o reconfirmare a sprijinului pe care Olanda îl acordă pentru aderarea României la spaţiul Schengen.



"Omologul meu francez, cât şi cel olandez sunt extrem de hotărâţi să facă demersuri active pentru a susţine aderarea României. (...) Nu se poate pune problema în acest moment că Olanda are o altă poziţie decât aceea de susţinere pentru aderarea României", a spus Aurescu.



Ministrul de Externe a menţionat că participă la discuţiile BPN al PNL în calitate de ministru susţinut de liberali. El a afirmat şi că este deschis oricărei evaluări.

