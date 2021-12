Alec Baldwin și soția sa și-au șters conturile de Twitter după primul interviu în care actorul a vorbit despre moartea Halynei Hutchins

Alec Baldwin și soția sa, Hilaria, și-au șters conturile principale de Twitter la doar câteva zile după interviul starului de la Hollywood, în care actorul neagă vina în moartea prin împușcare a directorului de imagine al filmului „Rust”, Halyna Hutchins.



Contul principal al actorului @alecbaldwin – pe care l-a folosit pentru declarațiile oficiale anterioare cu privire la acest incident a fost șters duminică seara, a menționat The Hollywood Reporter, potrivit The New York Post. Utilizatorii care încearcă să găsească contul de Twitter, văd acum mesajul: „Acest cont nu există”.



Duminică, contul fundației lui Baldwin, @ABFalecbaldwin, era încă activ, la fel ca și contul soției sale @HilariaBaldwin, potrivit mass-media. Dar până luni, ambele conturi au fost, de asemenea, șterse.



Celălalt cont verificat de Twitter al lui Baldwin, @alecbaldwin__, unul pe care el îl numește „un membru fantomă al rețelei sociale”, era încă deschis luni. El nu a mai postat pe Twitter din 19 octombrie. Contul nu include declarațiile sale anterioare cu privire la moartea Halynei Hutchins.

Și-au lăsat deschise conturile de Instagram

Totuși, soții Baldwin erau încă activi pe Instagram. Actorul i-a adus un omagiu lui Bob Dole chiar înainte de miezul nopții, la câteva momente după ce a postat o melodie ctristă cu o imagine în care apare o persoană care doarme afară, sub lună plină. El a postat recent și despre „vremurile sale grele”, dar și despre cum soția lui „i-a dat un motiv să trăiască”.

Între timp, Hilaria a postat ca de obicei, luni dimineața, punând imagini cu copiii ei în poveștile de pe Instagram. Niciunul nu pare să fi menționat ștergerea conturilor lor de Twitter, iar reprezentantul lui Baldwin nu a răspuns solicitărilor de comentarii, potrivit The Hollywood Reporter.

Alec Baldwin, primul interviu, în LACRIMI, după uciderea Halynei Hutchins

Actorul american Alec Baldwin a izbucnit în lacrimi în timpul primului interviu acordat după uciderea accidentală a producătoarei Halyna Hutchins.

"Halyna era o persoană iubită de toată lumea care a lucrat cu ea, era plăcută de toată lumea şi admirată. Chiar şi acum îmi vine greu să cred, nu îmi pare reală situaţia", a declarat Alec Baldwin pentru Good Morning America. Citește mai mult AICI.