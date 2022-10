Ajax are cea mai performantă academie sportivă din Europa. Clubul olandez a format cei mai mulţi jucători care evoluează în ligile de pe continent

Cluburile formatoare sunt cele în care jucătorii au evoluat cel puţin trei ani între vârsta de 15 şi cea de 21 de ani.



Ajax este pe primul loc, cu 85 de jucători, urmat de Benfica Lisabona (73) şi Dinamo Kiev (72), clubul a cărui primă echipă este antrenată de mai bine de doi ani de românul Mircea Lucescu.



Top 10 este completat de:



4. Dinamo Zagreb 69 de jucători

5. Şahtior Doneţk 64

6. Partizan Belgrad 63

7. Real Madrid 60

8. Steaua Roşie Belgrad 60

9. FC Barcelona 59

10. Sporting Lisabona 58



În ce priveşte fotbaliştii din cele cinci mari campionate ale Europei, big-5, pe primul loc, cu 43 de jucători, este Real Madrid, care le devansează pe FC Barcelona (38) şi Paris Saint-Germain şi Olympique Lyon (câte 34).



Jucătorii luaţi în considerare au făcut parte din prima echipă a cluburilor analizate pe 1 octombrie. De asemenea, trebuie să fi jucat în campionat în sezonul curent sau, dacă este cazul, să fi jucat în campionate de seniori în fiecare dintre cele două sezoane precedente (nu sunt luate în calcul echipele B ale cluburilor). Al doilea şi eventual al treilea portar au fost incluşi în toate cazurile.

Cupa Mondială din Qatar, ce ţări participă?

Între 20 noiembrie şi 18 decembrie, când va avea loc şi finala şi declararea câştigătoarei trofeului CM 2022, cele 32 de echipe, împărţite în 8 grupe, vor juca pe opt stadioane pentru a ajunge în finală şi a ridica trofeul.

Este vorba despre echipele naţionale ale ţărilor calificate la CM 2022 după o fază a preliminariilor extrem de complicată, cu meciuri tari şi finaluri dramatice pentru unele echipe pierzătoare. La Campionatul Mondial fotbalul este unul de cea mai bună calitate, iar echipele care nu sunt suficient de mature încât să-și practice jocul în orice condiții au de suferit. Verifică rezultate Campionatul Mondial odată cu începere competiției.

Care sunt ţările participante la Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar?

Cel mai simplu ar fi să urmărim grupele deja anunţate din aprilie pentru a şti care sunt toate echipele participante la CM 2022 şi a avea o imagine completă asupra campionatului.

Astfel, în Grupa A avem Qatar, Ecuador, Senegal, Țările de Jos, în Grupa B vom vedea meciuri între Anglia, Iran, Statele Unite, Țara Galilor, în Grupa C se vor disputa partide între Argentina, Arabia Saudită, Mexic, Polonia.

Grupa D are echipe la fel de puternice din Franța, Australia, Danemarca, Tunisia, Grupa E, cea mai grea, le are pe reprezentantele Spaniei, Costa Ricăi, Germaniei, Japoniei. Grupa F cuprinde Belgia, Canada, Maroc, Croația, grupa G va avea meciuri între Brazilia, Serbia, Elveția, Camerun, Grupa H are în componenţa echipele naţionale din Portugalia, Ghana, Uruguay, Coreea de Sud.

Care sunt favoritele la titlul de câștigătoare?

Brazilia este favorită să câştige, alături de Franţa, Argentina, Anglia și le așteaptă un premiu consistent. Optimile încep din 3 decembrie, sferturile din 9 decembrie, semifinalele din 13 decembrie, finală mică se joacă pe 17 decembrie, iar finala e programată pe 18 decembrie şi se va desfăşura pe Lusail Iconic Stadium. Cele mai puternice tari de la CM 2022 sunt cu siguranţă Brazilia, Franţa, Argentina, Anglia, Germania, Spania, Japonia, Portugalia, aşa că va fi spectacol total pe teren.

Fiecare echipă naţională îşi doreşte trofeul şi va da totul pe teren, chiar şi cele mai slabe echipe de la CM vor încerca imposibilul pentru a obţine locuri cât mai bune în clasamentul final de la CM 2022. Nu ne rămâne decât să ne bucurăm de meciurile ce vor avea loc şi să ţinem cu echipa naţională favorită pe tot parcursul competiţiei, să sperăm că va învinge şi va ajunge până în finală.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News