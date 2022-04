Africa de Sud. Un port de la oceanul indian a fost devastat de furtună - 60 de oameni au murit

Orașul Durban din Africa de Sud a fost afectat de zile întregi de ploi abundente, pe coasta de est a țării, care au provocat moartea a cel puțin 45 de oameni. Râurile au ieșit din matcă, iar alunecările de noroi au măturat orașul zona înconjurătoare.

Numărul morților este de așteptat să crească pe măsură ce membrii Forței Naționale de Apărare din Africa de Sud au fost chemați pentru a ajuta echipele de salvare din provincia KwaZulu-Natal, au transmis marți oficiali guvernamentali. De-a lungul coastei, casele de vacanță și barăcile deopotrivă au fost puse la pământ, scrie The New York Times.

„Am fost cu toții surprinși de amploarea acestei furtuni”, a declarat Mxolisi Kaunda, primarul orașului Durban, într-un briefing de presă.

Pagube însemnate au fost înregistrate în mai multe administrații teritoriale din regiunea Africii de Sud în acest an, determinând mii de oameni să își părăsească casele și lăsând zeci de morți în urmă. Unii oameni de știință au atribuit distrugerile în parte unui sezon de furtuni intensificat de creșterea temperaturilor globale.

Națiunea insulară Madagascar a fost cea mai grav afectată, lovită de un ciclon și patru furtuni tropicale care au făcut cel puțin 178 de morți în lunile februarie și martie.

Mii de persoane au fost strămutate de-a lungul coastei Mozambicului pentru a evita furia furtunilor, originare din sudul Oceanului Indian, inundațiile ajungând până în Malawi și Zimbabwe, țări fără ieșire la mare. Provincia KwaZulu-Natal din estul Africii de Sud a avut parte, de asemenea, ploi abundente și inundații în februarie.

Marți, o nouă furtună a inundat o mare parte din orașul Durban. Imaginile de la serviciile de urgență au arătat părți ale unei autostrăzi naționale care se asemăna mai mult cu un râu, cu containere de transport maritime dezlocate și mutate de curenții violenți. În Verulam, o localitate la nord de oraș, două persoane au fost ucise când o casă s-a prăbușit peste noapte, potrivit unei echipe locale a serviciilor de urgență.

Locuitorii au căutat refugiu pe un teren mai înalt, urcând pe acoperișurile caselor, a clădirilor de birouri și a unui templu hindus, potrivit salvatorilor.

Inundațiile au adus și alunecări de teren care au distrus drumuri și case din regiune. Etajele inferioare ale apartamentelor de vacanță de pe litoralul de pe coasta de nord au fost îngropate de noroi maro-ruginiu, în timp ce casele de pe dealuri au rămas cu o structură precară, după ce fundațiile le-au fost afectate de curenți, potrivit imaginilor difuzate de televiziunea națională.

This is what #climatechange looks like in one of South Africa’s tourism hotspots. Sadly, so far 59 people lost their lives in these floods. Countless lost their homes and livelihoods. All the while, SA government wants to build more coal, gas and oil energy. #ClimateActionNow pic.twitter.com/UCjQO7x175