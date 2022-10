Aflat în România, Elon Musk dezvăluie că a primit un email de la Twitter: Acesta este un e-mail real / Ai doar 30 de zile la dispoziție / foto

Elon Musk a anunțat pe pagina sa de Twitter, chiar în timp ce se află într-o vizită în România, că tocmai a primit un email de la compania pe care a achiziționat-o:

„Tocmai am primit acest e-mail de la Twitter. Acesta este un e-mail actual, real, care a fost generat automat“, a scris Elon Musk.

„Hey, Elon,

Este timpul să începi Mannaging Twitter 101

Twitter (M101) acoperă și ce înseamnă să fii un manager bun la Twitter, arătându-ți cum să creezi oportunități de impact, să-ți ajuți urmăritorii să se dezvolte și să demonstrezi grija pentru echipa ta.

Psst ... ai doar 30 de zile la dispoziție pentru a finaliza acest curs obligatoriu. După ce îl termini, te vom înscrie în Managing Twitter 201“, se arată în emailul primit de Elon Musk.

Just received this email from Twitter. This is an actual, real email that was autogenerated ???????? pic.twitter.com/7DQp4sNINX