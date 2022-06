Adrian Năstase împlinește 72 de ani. Codrin Ştefănescu, mesaj: Lider trădat şi părăsit de apropiaţi

"Astăzi împlinește 72 de ani! Un om cu totul extraordinar, inteligent și curajos! Un om care a înfruntat cu demnitate toate abuzurile la care sistemul l-a supus in ultimii ani! Un lider care a fost trădat și părăsit de apropiați in cele mai cumplite clipe ale vieții sale! Am stat lângă el in acele vremuri, iar el lângă mine la botezul fiului meu Răducu! Îl iubesc enorm și sunt onorat că-i sunt prieten! La mulți ani, Adrian Nastase!", a scris Codrin Ştefănescu pe Facebook.

Război Ucraina. Adrian Năstase: Putem ajunge iar la ce s-a întâmplat în 1940. Nu putem accepta precedente de acest tip

Adrian Năstase a vorbit despre încălcarea principiului dreptului internațional de Federația Rusă, şi avertizează că, în cazul în care reacţia internaţională nu ar fi una potrivită, s-ar putea repeta evenimentele din 1940.

Adrian Năstase, premier al României între 2000 și 2004, a fost invitat la România TV, unde a vorbit despre acțiunea Rusiei de a invada Ucraina și încălcarea dreptului internațional:

„Din păcate, Rusia readuce anumite frustrări istorice în ordinea mondială. A făcut o trecere de la multilateralism la haos. Asta se întâmplă și gândiți-vă ce ar fi dacă și alte țări ar porni la drum pentru a-și rezolva vechi frontiere bazate pe drepturi istorice, pe alte chestiuni. Există în toată Europa.

Este extrem de important că suntem în NATO și iată că astăzi, pe 12 martie, dar în urmă cu 75 de ani, pe 12 martie 1947, Truman a prezentat în Congresul SUA faiimosul său discurs care a dus la Doctrina Truman și anume acea politică de îndiguire a URSS. Practic, asistăm la aceeași modalitate de îndiguire a Rusiei, dar acum suntem în această doctrină Truman reloaded și, practic, Rusia este un agresor fiind acuzată de încălcarea principiului dreptului internațional. Majoritatea organizațiilor internaționale au proceduri pornite împotriva Rusiei (...). Nu putem accepta precedente de acest tip!

Haideți să ne uităm serios la aceste aspecte fundamentale care au însemnat, de-a lungul ultimilor ani, o spirală a insecurității. Cum s-a ajuns aici? Pot să înțeleg faptul că NATO și SUA au încercat să transforme Ucraina într-un aliat, pot să înțeleg unele dintre frustrările Rusiei, dar nimic nu justifică încălcarea frontierelor, încălcarea intergrătății teritoriale și a unui stat independent. Dacă nu înțelegem că lucrul ăsta trebuie blamat, putem ajunge din nou la ceea ce s-a întâmplat în anul 1940, atunci când URSS, practic, a impus o schimbare a frontierelor României și a urmat ceea ce s-a întâmplat în al Doilea Război Mondial. Doriți să acceptăm aceste lucruri? Eu cred că nu! Cea mai bună pavăză a noastră e dreptul internațional și hotărârea noastră de a sprijini, de a ne bate pentru aceste principii“, a spus Adrian Năstase. CITEŞTE MAI MULTE AICI

