Adrian Mutu va fi noul antrenor al Rapidului. Şeful galeriei giuleştenilor a confirmat

“Mutu este noul antrenor al Rapidului. O să fie prezentat astăzi, așa au decis jucătorii. Nu se mai iau în calcul variantele Pancu sau Șumudică, pentru că este tardiv. Noi susține Rapidul, nu pe Mutu sau altcineva. El trebuie să fie profesionist.

Dacă ai onoarea să fii ales în detrimentul unor rapidiști iubiți în Giulești, trebuie să te gândești că ai de arătat multe. E o sarcină dificilă pentru Adrian Mutu, sper să reușească. Să-l întrebați pe Daniel Niculae de ce nu a ales un rapidist, nu pot să răspund eu”, a spus Gigi Corsicanu la PRO X.

Rapid a câştigat un singur meci în retur, scor 2-0, cu FC Argeş. Echipa a mai obţinut opt remize şi a suferit cinci înfrângeri în partea a doua a campionatului, serie care l-a costat postul pe Mihai Iosif, scrie fanatik.ro.

Mihai Iosif: Eram Klopp. Acum sunt gras, prost, idiot...

”Vom încerca să resuscităm echipa, să găsim soluții. Să iei 3 goluri în 5 minute e inadmisibil în Liga 1.

Îmi aduc aminte de Liga 2, când au început să apară antrenori, dar mă abțin, încă mă abțin legat de multe subiecte, nu doar de acest subiect. Nu pot să-i spun lui X sau lui Y să nu vină la meci.

Nu am de unde să știu dacă au discutat, dar știam din Liga 2, când se vorbea că tot vin antrenori, se auzea, se făceam, eram făcut în toate felurile.

Eram Klopp, Del Bosque. Acum sunt Miță, Mițanu, Miți, grasu, prostu, idiotu’.

Asta este. Dar și Sfântu Petru s-a lepădat de Iisus. Asta e viața. Când o cânta cocoșul de 3 ori, s-a lepădat. Și a cântat”, a spus Iosif, la finalul meciului pierdut cu FC U Craiova 1948.

"Acum câteva luni eram magicianul, eroul, impecabilul, incredibilul, iar acum sunt prostul, grasul ăla fraier, grasul ăla care nu știe nimic, alb în cap. De la Rapid sunt așa, Rapid m-a făcut așa.

Și gras, și alb, și cu tensiunea 20. Dar ăsta e fotbalul, din păcate. Am pierdut azi, după o primă repriză foarte slabă, apoi am dat un gol în a doua parte, dar mi-e greu să explic cum am luat 3 goluri în 5 minute.

Nu știu, chiar mi-e greu să-mi explic, o să mă uit la meci.

Asta este, grasul e fraier!”, a spus Iosif, conform Digisport.ro.

