Adrian Codîrlașu, CFA, avertisment: Vom avea rate de inflaţie şi implicit rate de dobândă semnificativ mai mari

Rata anuală a inflaţiei a crescut la 15,5% în februarie 2023, de la 15,1% în ianuarie 2023, în condiţiile în care mărfurile alimentare s-au scumpit cu 22,35%, cele nealimentare cu 12,73%, iar serviciile cu 10,38%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, date luni publicităţii.

Preţurile de consum în luna februarie 2023, comparativ cu luna ianuarie 2023, au crescut cu 0,98%, pe fondul scumpirii mărfurilor alimentare cu 1,85%, al celor nealimentare cu 0,45% şi serviciilor cu 0,70%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (martie 2022 – februarie 2023) faţă de precedentele 12 luni (martie 2021 – februarie 2022) este 14,9%, informează Agerpres.

Pe fondul noilor date INS, expertul financiar Adrian Codîrlaşu, vicepreşedinte CFA, a venit cu următoarele observaţii în direct la Digi24:

"Evoluţiile inflaţiei, după câteva luni foarte bune în care scăderea ratei inflaţiei a fost mai mare decât anticipaţiile - vedem acum cum este situaţia invers, nu doar în România, ci şi în celelalte ţări ale Uniunii Europene, de asemenea şi în Statele Unite. De ce se întâmplă acest lucru? Inflaţia "core", de bază, inflaţia care poate fi impactată de către o bancă centrală prin ratele de dobândă a crescut. Această inflaţie de bază este, de asemenea, influenţată de anticipaţii. Rate de inflaţie ridicate cum am avut şi continuăm să avem afectează anticipaţiile, şi de aici vedem şi băncile centrale care majorează ratele de dobândă.

Procesul dezinflaţionist continuă, vom avea inflaţia reducându-se, însă probabil nu va fi atât de rapidă pe cât ne-am aşteptat. Se va reduce ceva mai lent. Vom avea rate de inflaţie şi implicit rate de dobândă semnificativ mai mari. Dacă înainte de criza Corona vedeam rate ale inflaţiei între 0 şi 2%, poate acum o să vedem în următorul ciclu economic rate de inflaţie undeva între 2 şi 5% şi dobânzile, de asemenea, pe măsură".

Va schimba BNR-ul estimările pentru anul acesta?

Previziunile lui Codârlaşu sunt optimiste: "Nu cred că cifra de astăzi are un impact mare asupra estimărilor BNR pentru inflaţia de final de an. Încă se poate reduce inflaţia la o singură cifră până la finalul acestui an. Nu cred că Banca Centrală va schimba estimările, cel puţin nu deocamdată."

Analistul economic Iancu Guda a explicat de ce noua rată a inflaţiei anunţată de INS, 15,5%, nu ar trebui să constituie un semn de îngrijorare pentru români, dar şi de ce falimentul Silicon Valley Bank ar trebui să fie o lecţie pentru antreprenorii de la noi. Citeşte mai mult aici: Noua rată a inflaţiei, 15,5%. Iancu Guda: Ştirea nu este că inflaţia creşte. Confirmă că preţurile sunt în zona plafonului maximal. Falimentul SVB, lecţie pentru antreprenorii români

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Acest articol reprezintă o opinie.